Matalascañas respira en Semana Santa: "Ya las olas no rompen contra los muros, sino en la arena"

La playa de Matalascañas, en Almonte (Huelva), fue una de las más castigadas por los temporales del invierno. El mar llegó a provocar el hundimiento de parte del paseo marítimo, hizo desaparecer amplias zonas de arena y puso en riesgo varias viviendas por la cercanía del agua. Ahora, a las puertas de la Semana Santa, la imagen ha cambiado parcialmente: la aportación de arena ha permitido recuperar parte del litoral y, aunque el paseo marítimo continúa en obras, el enclave se prepara para recibir visitantes mientras los vecinos insisten en reclamar una "solución definitiva.

El presidente de la urbanización Pueblo Andaluz, Francisco Sánchez, una de las áreas más afectadas por los temporales, ha explicado en declaraciones a Europa Press que la situación actual dista mucho de la vivida el pasado mes de enero. Según ha señalado, la principal diferencia es que "ya hay playa", toda vez que la draga encargada de los aportes de arena "ya está llegando cerca a la zona de los palos".

Vista del paseo marítimo de la playa de Matalascañas. A 26 de marzo de 2026, en Matalascañas, Almonte, Huelva (Andalucía, España). La playa de Matalascañas, en Almonte (Huelva), fue una de las zonas más afectadas por los temporales del invierno, tanto es así que parte del paseo marítimo se hundió, la playa casi desapareció en algunos tramos y algunas viviendas presentaron peligro de derrumbamiento. Sin embargo, a las puertas de la Semana Santa la imagen es distinta, con una parte de la playa recuperada por los aportes de arena y un paseo aún en obras, los visitantes podrán disfrutar de este núcleo costero de la provincia, aunque los vecinos aún esperan una "solución definitiva". 27 MARZO 2026 Rocío Ruz / Europa Press 27/03/2026. Rocío Ruz; / Rocío Ruz / Europa Press

Las redes sociales también han dejado constancia de ese cambio en el paisaje. Los vecinos han difundido en los últimos días imágenes que contrastan con las escenas del invierno, cuando el océano prácticamente alcanzaba las viviendas y aumentaba el temor a derrumbes por la pérdida de arena.

Del derrumbe al alivio provisional

"Todavía le queda un tramo, pero bueno, ya tenemos orilla, las olas no rompen contra los muros, sino en la arena, con lo cual eso nos da un tiempo de relajación, por así decirlo, porque el problema realmente no está resuelto. Allí la arena se volverá a ir y volveremos a estar otra vez en el punto de partida", ha abundado.

En este sentido, desde finales de 2025, el Gobierno está ejecutando un plan de regeneración que incluye el aporte de 700.000 metros cúbicos de arena mediante dragado y la remodelación de nueve espigones. Esta actuación, enfocada en 3,7 kilómetros de costa, busca frenar la severa erosión y estabilizar la playa. No obstante, debido al tren de borrascas, estos trabajos se han ido retrasando, pese a que tenían una duración prevista de cuatro meses.

Obras contrarreloj en el paseo marítimo

Por otro lado, las obras del tramo del paseo marítimo de Caño Guerrero que quedó afectado también están "muy avanzadas" y para Semana Santa "podría estar circulable aunque aún en bruto". Además, ha incidido en que también se ha procedido a las acometidas de las infraestructuras que "ya están reparadas".

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Almonte son optimistas ante la temporada de Semana Santa, ya que tanto visitantes como vecinos van a poder disfrutar del litoral en "plenas condiciones", toda vez que han indicado que pese a que aproximadamente 1,3 kilómetros del paseo marítimo se vieron afectados por los temporales, el resto está en "perfecto estado". Además, avalan el resultado que presenta la playa tras la aportación de arena, con "una orilla bastante amplia".

Además, han recordado que desde "el primer momento" el Ayuntamiento activó el plan de emergencia para poner en marcha las obras del tramo afectado del paseo. Unas obras que están "bastante avanzadas", aunque no será hasta el verano cuando estén finalizadas. No obstante, se ha concluido la primera fase de compactación de la zona afectada, se han cambiado las tuberías y "en breve" se iniciará la plataforma de terminación y las escolleras laterales.

Asimismo, de cara a Semana Santa, el Ayuntamiento ha aumentado también el equipo de limpieza tanto de la parte de la orilla, con el cribado de arena y retirada de elementos arrastrados por los temporales, como de la propia urbanización en el ámbito de limpieza. Además, se están ultimando los accesos a la orilla de Matalascañas.

La arena vuelve, pero el problema no se va

No obstante, Sánchez ha señalado que es "pronto" para estar "tranquilos", ya que "aún puede llegar alguna que otra tempestad" este año. Por ello, los vecinos han vuelto a reclamar una "solución definitiva" no solo para Matalascañas, sino para "todo el litoral onubense". "Hay una sensación un poco de alivio porque, bueno, ya vemos que por lo menos no choca el mar contra las casas, pero lo ideal es que nos dieran una solución no a corto plazo sino duradera", ha señalado.

"Eso es vital, porque si no, dentro de no sabemos cuánto, estaremos otra vez en la misma situación entonces el problema, digamos que se ha resuelto a medias y no se resolverá realmente hasta que no encuentren una solución para que todo el litoral onubense tenga su aporte de arena", ha incidido, toda vez que ha señalado que esta pérdida de arena se debe "al espigón Juan Carlos I, ya que allí está generando playas kilométricas y está impidiendo que esa arena pase por todo el litoral, no solo para la zona de Matalascañas, sino para otras playas que están afectadas con el mismo problema".

Administraciones sin acuerdo

Al respecto, el presidente de la asociación ha señalado que desde el Ayuntamiento y las distintas administraciones le están explicando que "se están reuniendo, que hay un comité de expertos, que hay universidades que están haciendo predicciones" para "ver posibles soluciones". "Pero a día de hoy realmente no hay ningún plan que vaya a resolver esto", ha apuntado.

En este sentido, el pasado 14 de enero, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, se reunió con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para analizar una solución para la pérdida de arena del litoral y el paseo marítimo, pero ambas partes no llegaron a un acuerdo.

No obstante, en la Comisión de Trabajo de Desarrollo Sostenible del Consejo de Participación de Doñana, celebrada el 27 de febrero, en la que están representadas todas las administraciones, se acordó la "necesidad" de una actuación inmediata y otra a medio y largo plazo para mitigar los efectos del cambio climático en todo el litoral del parque natural.

Vecinos: "Nos escuchan, pero no se entienden"

De este modo, el presidente de los vecinos de Pueblo Andaluz ha asegurado que los vecinos se sienten "escuchados" por las administraciones, pero "otra cosa es que entre ellas se escuchen". "A mí me sorprende mucho que no haya una unión, porque al final a todos les interesa. Parece que hay una especie de guerra a ver quién es el que manda, cuando lo que debería haber es una cooperación entre las diferentes administraciones y entre los diferentes partidos políticos".