"Medida piloto" ante el colapso de la autopista a Cádiz: habilitan un tercer carril en la AP-4 en días críticos de la Semana Santa

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Dirección General de Tráfico habilitarán el uso dinámico del arcén de la calzada sentido Cádiz de la AP-4, entre los kilómetros 41,12 y 44,5 a la altura de Las Cabezas de San Juan, en Sevilla, para permitir a los vehículos turismo circular por él de manera ocasional en los intervalos de mayor tránsito de tráfico. Este punto es crítico cada vez que hay mucho tráfico y suele acumular muchas retenciones en cuanto hay un número de vehículos mayor al habitual.

Esta medida se ha puesto en funcionamiento a partir de hoy viernes día 27 de marzo, en una zona concreta donde se registran mayores intensidades de circulación y retenciones. Su duración es circunstancial y, en principio, se limitará a las franjas horarias en las cuales se prevé un mayor tráfico durante el viernes 27 de marzo (tarde), el sábado 28 de marzo (mañana) y jueves 2 de abril (mañana). Ya se ha adoptado esta medida en meses punta de verano.

Con esta actuación se pretende que los vehículos que se dirijan a la A-471 (Lebrija, Trebujena y Sanlúcar de Barrameda) usen el arcén de la AP-4, aumentando de esta manera la capacidad de la vía y mejorando la seguridad y fluidez de los desplazamientos.

"Esta iniciativa permite realizar un uso más eficiente de las infraestructuras aplicando medidas de gestión del tráfico de uso temporal para incrementos de demanda puntuales, como sucede durante la Semana Santa", informaron fuentes del Gobierno.

Mejoras en el arcén

La implantación de este dispositivo ha requerido que durante los últimos meses por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se hayan realizado actuaciones de adecuación del arcén para posibilitar su uso en condiciones de seguridad para los usuarios, además de la instalación de la señalización vertical informativa correspondiente.

Este tipo de propuestas han sido utilizadas con éxito en otros países del entorno europeo, habiéndose constatado un incremento de capacidad en la infraestructura en algunos países del 25% (Alemania) sin afectación ni impacto en la seguridad vial.

Con esta "medida piloto", que ha sido coordinada por la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se pretende evaluar su eficacia y analizar su posible aplicación en otros tramos del presente itinerario.

Una vía colapsada

La autopista AP-4 es la vía de comunicación del sur de España que se convierte en nexo de conexión estratégico entre Sevilla y Cádiz, con especial relevancia para la logística asociada a la bahía de Algeciras y su actividad portuaria y a la Operación Paso del Estrecho. Asimismo, se constituye en un elemento clave para el desarrollo turístico de la provincia.

El tramo de autopista con mayor circulación se identifica entre Sevilla y la salida e incorporación de las Cabezas de San Juan en torno a los kilómetros 40-44, que permite el acceso a las localidades de la costa occidental de Cádiz a través de la carretera A-471.

Desde la finalización de los peajes existentes el pasado 1 de enero de 2020, se ha registrado un aumento muy significativo de las circulaciones en el itinerario que se puede cuantificar en un incremento del 50% del tráfico global por la autopista, mientras que en el caso de vehículos pesados su intensidad se ha triplicado en los últimos años.

Dado el carácter turístico de los viajes en épocas veraniegas y Semana Santa, estos aumentos en las circulaciones se ven afectados por la existencia de puntas de tráfico importantes en épocas concretas de desplazamientos masivos a zonas costeras.