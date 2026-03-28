Juan Antonio Salado, meteorólogo: probabilidad cero de lluvia en Sevilla del Domingo de Ramos a la Madrugá

La incertidumbre que cada año acompaña a la Semana Santa de Sevilla se disipa esta vez con una noticia que los cofrades recibirán con alivio: según la predicción elaborada por el meteorólogo Juan Antonio Salado a partir de los modelos del ENS ECMWF y AEMet, publicada el 28 de marzo de 2026, la probabilidad de lluvia en la capital hispalense es del 0% en todos los tramos horarios, desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo.

Un arranque con nubes pero sin agua

El Domingo de Ramos no se presenta del todo despejado. La predicción —con grado de confianza muy alto— apunta a intervalos nubosos en el tercio oriental de Andalucía y posibilidad de precipitaciones débiles en el litoral, aunque Sevilla se mantiene en la zona sin lluvia. Las temperaturas mostrarán contrastes entre el interior, donde bajarán, y el litoral mediterráneo, donde subirán. El viento del norte, con posibles rachas fuertes, será el protagonista de la jornada.

El Lunes Santo mejora el panorama: cielos poco nubosos con algunas nubes medias y altas, descenso de las mínimas y vientos flojos a moderados del norte.

El núcleo de la Semana Santa, despejado

Martes y Miércoles Santo son los días con mejor pronóstico. Con el máximo grado de confianza, la previsión habla de cielos poco nubosos o despejados y temperaturas en ascenso generalizado, acompañados de vientos flojos a moderados de componente norte. Unas condiciones prácticamente inmejorables para las grandes estaciones de penitencia.

Jueves Santo y la Madrugá mantienen ese buen tiempo, aunque con la aparición de intervalos de nubes medias y altas. La probabilidad de lluvia sigue siendo del 0% en Sevilla, con temperaturas estables o en ligero ascenso. El grado de confianza para estos días es alto.

Sábado Santo y el Domingo de Resurrección son los únicos días en los que el grado de confianza baja a medio, lo que implica mayor margen de incertidumbre. La previsión apunta a cielos poco nubosos o despejados y temperaturas con ligero descenso en la mitad oriental, sin cambios en el resto.

Málaga, el único foco de atención

Mientras Sevilla, Jerez de la Frontera y Córdoba presentan probabilidad cero de lluvia durante toda la semana, Málaga registra un pequeño asterisco: un 5% de probabilidad de precipitación tanto en la franja de 11 a 17h como de 17 a 02h del Jueves Santo.