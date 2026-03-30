La Junta de Andalucía da por resuelta al completo su caída informática: habilita tres días extra para multas, impuestos y expedientes afectados

La Junta de Andalucía da ya por resuelta al completo la caída informática que comenzó el pasado miércoles por la tarde y que durante varios días provocó fallos en los principales sistemas de autenticación y firma electrónica lo que bloqueó las aplicaciones sanitarias, educativas o de justicia; la publicación en el BOJA o incluso el pago de las nóminas a los funcionarios. Tras una recuperación por fases, en la mañana de este lunes la Administración autonómica ya ha dado por completado los trabajos de recuperación.

Desde el miércoles por la tarde, hasta 40 técnicos estuvieron trabajando 36 horas seguidas hasta dar con el error y conseguir restablecer el funcionamiento de todos los servicios internos y dirigidos a la ciudadanía que habían resultado dañados. Se hizo por prioridades. El viernes ya estaban en servicio todas las aplicaciones sanitarias como ClicSalud, SaludAndalucía o la tarjeta sanitaria virtual; los educativos como el Impasem, el sistema Adriano judicial, la ventanilla electrónica de dependencia o el BOJA que este viernes sí se ha publicado con normalidad. También funciona con normalidad la Ventanilla Electrónica, el Registro electrónico (Aries), Sirhus y los sistemas sectoriales de las distintas consejerías. Sin embargo, aún estaban bloqueadas otras cuestiones como la gestión con certificados digitales de expedientes, sanciones e impuestos. El sábado los funcionarios cobraron sus nóminas, y desde el lunes ya se pueden realizar todos los trámites con normalidad.

Durante tres días los fallos "han impedido a los usuarios relacionarse electrónicamente con la Administración de la Junta de Andalucía, así como presentar solicitudes o documentos de forma presencial en la red de Oficinas de Asistencia en Materia de Registro".

Dado que la incidencia ha provocado fallos en distintos servicios durante tres jornadas, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este lunes una ampliación de tres días en todos los trámites administrativos como pago de impuestos, multas o cualquier expediente con la Junta. De esta forma, si el plazo tenía un límite máximo de días se prolonga otras tres jornadas más y si tenía una fecha de caducidad se prolonga tres días hábiles.

El acuerdo especifica expresamente que la ampliación de plazos se aplica a todos los procedimientos tributarios, iniciados de oficio o a instancia del interesado, incluidos los de presentación de autoliquidaciones correspondientes a hechos imponibles cuya gestión corresponda a la Comunidad Autónoma de Andalucía, garantizando, de este modo, el correcto ejercicio de los derechos de todos los contribuyentes previstos en la normativa tributaria.

Las causas aún sin desvelar

Donde no hay de momento avances es la detección de las causas que provocaron la caída del sistema que se coordina desde la Agencia Digital de Andalucía que desde la última reestructuración de gobierno depende del consejero Jorge Paradela. "Se sigue analizando qué cuestiones produjeron el fallo", apuntó la consejera portavoz, Carolina España.

El Gobierno andaluz sí descarta desde el principio que el fallo fuera un ciberataque o que tuviera relación alguna con la puesta en servicio ese mismo día de la nueva tarjeta virtual sanitaria, cuyo estreno se vio empañado por la caída del sistema.

Fuentes consultadas por este periódico sitúan el origen de los fallos en el Centro de Procesamiento de Datos del barrio sevillano de Reina Mercedes, uno de los dos que tiene la Junta de Andalucía y donde se desplazaron los directivos de la Agencia Digital para tratar de resolver las crisis. Varias máquinas del conocido como CICA empezaron a fallar. Finalmente se recuperó el sistema a través de otro CPD, el ubicado en Tomares (Zoco).