Impulso al nuevo centro de reparación de motores de Ryanair en el Puerto de Sevilla: entra en la aceleradora de proyectos andaluza para reducir plazos

La instalación del centro de reparación de motores de Ryanair en Sevilla toma un nuevo impulso. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba hoy incluir esta inversión empresarial dentro de la Unidad Aceleradora de Proyectos, una herramienta con la que cuenta la administración autonómica para agilizar trámites administrativos y reducir plazos a la hora de poner una iniciativa estratégica en marcha.

Este proyecto supone para Sevilla una inversión de 500 millones de euros y la creación de 600 empleos directos, Hace apenas dos semanas, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, en una atención a medios de comunicación, adelantaba que se estaba "avanzando" y se estaba tramitando "por parte de las autoridades competentes" su ubicación en la Zona Franca, en terrenos del Puerto de Sevilla.

En concreto, lo que aprueba este lunes el Consejo de Gobierno andaluz -que ha adelantado su cita semanal- es la "propuesta de acuerdo por el que se toma razón de la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos del proyecto nuevo centro de reparación de motores para Ryanair en Sevilla de la compañía Negocios Raiseber, S.L., en Sevilla".

Una ubicación avanzada el pasado febrero

Hay que recordar que el pasado mes de febrero, la Junta de Andalucía, a través del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, avanzó que la construcción de este centro en Sevilla estaba "prácticamente hecha".

Paradela confirmaba así que Sevilla se había impuesto después de dos años de trabajo "discreto" a otras 20 localizaciones, como Italia, Polonia, República Báltica y República Checa, entre otras, tal como adelantó en su momento El Confidencial. La Junta confiaba entonces en que la noticia se haga oficial en este primer trimestre del año.

Con su inclusión en la Unidad Aceleradora de Proyectos, se confirma que esta inversión empresarial estratégica toma forma para situarse en terrenos del Puerto. Concretamente en la Zona Franca, que ocupa una extensión de 125 hectáreas, desplegadas en la Carretera de la Esclusa en el Polígono Torrecuéllar (espacio inicial) y, tras la ampliación de 2019, el Polígono Astilleros (antiguo recinto de Astilleros Elcano de Sevilla).

Una herramienta también para los nuevos barrios

Esta herramienta de la Junta de Andalucía también se utiliza para acelerar proyectos relacionados con viviendas. No en vano, el nuevo barrio de Villanueva de El Pítamo será el primer proyecto de vivienda de la ciudad que se beneficiará de las ventajas que proporciona esta oficina. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, anunciaba a principios de marzo que este nuevo desarrollo ubicado en el sur de la capital, que aportará casi 10.000 viviendas, de las cuales 4.199 serán protegidas, es el primero de Sevilla al que se aplicará esta unidad, dentro de nueve proyectos de promotores interesados en sumarse en toda Andalucía.

Hay otros, como el que impulsa la Diputación de Sevilla denominado Barrio del Quarto, que han solicitado su incorporación a la Unidad Aceleradora de Proyectos. En este caso, el desarrollo urbanístico contempla la construcción de 5.500 nuevas viviendas, la mitad de ellas protegidas, así como 100.000 metros cuadrados de usos terciarios (oficinas y comercios) y 65 hectáreas de zonas verdes (el doble que el Parque de María Luisa).