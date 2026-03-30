El teletrabajo de los funcionarios se retrasa en la Junta de Andalucía: "Vamos a llegar a abril y no sabemos nada"

El anuncio del decreto de teletrabajo de los funcionarios andaluces fue recibido entre aplausos por los empleados públicos. El texto, acordado entre los sindicatos y la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ampliaba a dos los días que los trabajadores de la administración podían realizar su trabajo desde casa, una demanda que reclaman desde la pandemia de Covid.

El 1 de julio de 2024, el decreto fue aprobado por la Mesa Sectorial, después de recibir un informe positivo por parte del gabinete jurídico en el mes de enero. No fue hasta el pasado 12 de mayo, hace casi un año, cuando superó el trámite de información pública, cuando se abrió el plazo de alegaciones a la espera de poder ser publicado en el BOJA. Desde entonces, no ha habido más avances en esta dirección.

La convocatoria de elecciones autonómicas por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para el 17 de mayo ha puesto en alerta a los trabajadores, que temen que su publicación se retrase. Desde la cartera que dirige José Antonio Nieto sostienen los comicios no afectan a la aprobación del decreto, sin embargo, aún no hay para su entrada en vigor.

El fallo informático pone el teletrabajo en el foco

"Todavía no tenemos noticias", lamenta Ana, funcionaria de la administración autonómica consultada por El Correo de Andalucía. Como muchos funcionarios, la joven lamenta que se les habían prometido que la ampliación de los días de teletrabajo estaría en vigor "en el primer semestre de este año". "Ya vamos casi por abril y nada", insiste esta empleada de la Junta, que lamenta que el plazo no se vaya a cumplir.

Esta preocupación de los trabajadores públicos se ha incrementado en los últimos días debido al error informático que les ha mantenido sin poder trabajar con normalidad desde el pasado miércoles a las 13:00 y se extendió hasta el viernes. Durante este tiempo, los trabajadores se mantuvieron en su puesto de trabajo pese a la imposibilidad de realizar sus funciones con normalidad o poder hacerlo desde casa.

"Te permite conciliar de una forma más fácil y aprovechar mejor el tiempo durante las tardes", insiste Ana, que subraya que también conlleva "un ahorro consumo eléctrico en edificios públicos". La joven defiende también que la posibilidad de trabajar en casa un día más de lo permitido hasta ahora, supone también un "ahorro en el transporte" o la posibilidad de "evitar atascos matutinos que suelen ser muy frecuentes en horas puntas".

Puesta en marcha "real y homogénea"

Desde UGT lamentan que la paralización del decreto de teletrabajo "perjudica derechos y paraliza una mejora organizativa ya trabajada". "Estamos ante una norma con recorrido administrativo suficiente como para estar ya aprobada y publicada", insisten desde el sindicato, que en un comunicado en el que también recuerdan que hace ya ocho meses que sin que la Consejería lo haya publicado en el BOJA.

El SAF ha exigido "la publicación inmediata del decreto y su puesta en marcha real y homogénea". La situación actual, según puntualizan desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios, se presta a "interpretaciones arbitrarias y falta de criterios comunes" provocada por un marco "transitorio e inseguro" que se realiza de manera heterogénea en los distintos servicios de la administración pública de la comunidad.

El objetivo de la Junta era poder publicar el texto a partir del 1 de enero en el BOJA, hace casi cuatro meses ya. Este decreto beneficiaría a unos 50.000 empleados públicos y tendrá un carácter voluntario y reversible. Los objetivos que deben cumplir vendrán determinados, según dicta el propio decreto, por la media de trabajo de los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud del trabajo en remoto.