Andalucía lanza una alerta por listeria en un lote de salmón noruego ahumado de la marca Skandia

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha recibido una notificación de alerta por parte de las autoridades sanitarias de Andalucía sobre la presencia de 'Listeria monocytogenes' en un lote de salmón noruego ahumado de la marca Skandia.

Se trata del lote 361214, con fecha de caducidad 13/04/2026. El producto tiene un peso de 80 gramos, está envasado en un sobre de plástico y refrigerado.

La agencia recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por la alerta que no los consuman y, en caso de haberlo hecho y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), que acudan a un centro de salud.

La Aesan ha informado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), para que verifiquen la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Listeriosis: detalles y síntomas

La listeriosis es una enfermedad de transmisión alimentaria causada por la bacteria 'Listeria monocytogenes'. La principal vía de transmisión al ser humano es el consumo de alimentos contaminados, especialmente los que están listos para consumo refrigerados con una vida útil relativamente larga, como los productos de la pesca ahumados, cárnicos tratados por calor y los quesos de pasta blanda.