Andalucía lanza una alerta por listeria en un lote de salmón noruego ahumado de la marca Skandia
Sanidad ha recibido una notificación de alerta por parte de las autoridades sanitarias de Andalucía sobre la presencia de 'Listeria monocytogenes' en un lote de salmón noruego
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha recibido una notificación de alerta por parte de las autoridades sanitarias de Andalucía sobre la presencia de 'Listeria monocytogenes' en un lote de salmón noruego ahumado de la marca Skandia.
Se trata del lote 361214, con fecha de caducidad 13/04/2026. El producto tiene un peso de 80 gramos, está envasado en un sobre de plástico y refrigerado.
La agencia recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por la alerta que no los consuman y, en caso de haberlo hecho y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), que acudan a un centro de salud.
La Aesan ha informado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), para que verifiquen la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Listeriosis: detalles y síntomas
La listeriosis es una enfermedad de transmisión alimentaria causada por la bacteria 'Listeria monocytogenes'. La principal vía de transmisión al ser humano es el consumo de alimentos contaminados, especialmente los que están listos para consumo refrigerados con una vida útil relativamente larga, como los productos de la pesca ahumados, cárnicos tratados por calor y los quesos de pasta blanda.
- Lunes Santo, en directo: Horarios, recorridos y avisos de las cofradías de la Semana Santa de Sevilla
- La Junta de Andalucía da por resuelta al completo su caída informática: habilita tres días extra para multas, impuestos y expedientes afectados
- Medida piloto' ante el colapso de la autopista a Cádiz: habilitan un tercer carril en la AP-4 en días críticos de la Semana Santa
- El teletrabajo de los funcionarios se retrasa en la Junta de Andalucía: 'Vamos a llegar a abril y no sabemos nada
- El restaurante escondido en plena sierra de Sevilla especializado en carne a la brasa y con las mejores vistas: 'No solo vienes a comer, sino a desconectar
- Una ambulancia atraviesa por error la Avenida de la Constitución en pleno Domingo de Ramos y paraliza a San Roque y la Estrella
- Un incendio en la azotea de un edificio obliga a cortar la calle Francos este Lunes Santo
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 30 de marzo de 2026