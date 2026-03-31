Solo dos cuencas andaluzas bajan mientras los embalses que almacenan Sevilla rozan el lleno

Los embalses que abastecen a Sevilla presentan una situación excepcional a cierre de marzo, con un nivel medio del 92,9% de su capacidad, según datos de Emasesa, muy por encima de la media andaluza, que roza el 86%, en un contexto de incremento generalizado de las reservas en toda la comunidad. Pantanos clave como Gergal y Melonares se encuentran al 100%, mientras que Zufre (94,7%) y Aracena (93,2%) también muestran cifras muy elevadas, consolidando un escenario de máximos tras meses de lluvias. Este comportamiento refuerza la tendencia positiva registrada en Andalucía, donde los recursos hídricos encadenan 17 semanas al alza y se sitúan muy por encima de los niveles habituales de la última década.

Los embalses andaluces rozan el 86% de su capacidad

Los embalses andaluces se sitúan este martes al 85,7% (9.499 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un ligero ascenso de 39 hm3 y encadenan así más de cuatro meses consecutivos al alza (17 semanas), todo ello a pesar de la subida de las temperaturas.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de casi 40 puntos respecto a la media de los últimos diez años, cuando estaban al 48,3% (5.351 hm3), y rozan los 27 puntos más que hace un año, cuando almacenaban 6.511 hm3.

El Guadalquivir lidera las reservas

En la cuenca del Guadalquivir, mayoritaria en la región, los embalses se sitúan al 85,9% (6.900 hm3), tras sumar 41 hm3 en una semana. Además, superan ampliamente la media de la última década (3.777 hm3) y cuentan con 2.117 hm3 más que en la misma fecha de 2025.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza encadena su quinta semana consecutiva al alza y alcanza el 76,3% (896 hm3), con tres hectómetros cúbicos más en una semana. Sus reservas también superan tanto la media de los últimos diez años (560 hm3) como las cifras del año pasado (620 hm3).

Descenso en Huelva y Cádiz

En contraste, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras, en Huelva, registran un ligero descenso y se sitúan en 205 hm3 (89,5%), con seis hectómetros cúbicos menos que hace un año, aunque todavía por encima de la media histórica (190 hm3).

La demarcación de Guadalete-Barbate, en Cádiz, también experimenta un descenso moderado y queda al 90,7% (1.498 hm3), tres menos en una semana. No obstante, mantiene un nivel muy superior al de hace un año (+601 hm3) y a la media de la última década (824 hm3).

A nivel nacional, la reserva hídrica española se encuentra al 83,3% de su capacidad, con 46.689 hm3 almacenados, tras un aumento de 15 hm3 en la última semana.

Así están los embalses que abastecen Sevilla

Los embalses que abastecen a Sevilla presentan una situación de máxima estabilidad, con un nivel medio del 92,9% de su capacidad a cierre de marzo. La mayoría de los pantanos se encuentran en cifras muy altas, destacando los casos de Gergal y Melonares, ambos al 100%, así como Zufre (94,7%) y Aracena (93,2%), que rozan el lleno técnico. Este escenario refleja el impacto de las lluvias acumuladas en los últimos meses, consolidando reservas muy por encima de lo habitual para estas fechas.

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No obstante, existen algunas diferencias entre pantanos: Minilla se sitúa en el 72,5%, siendo el embalse con menor nivel relativo, mientras que Cala alcanza el 80,5%, aún por debajo de la media. En cualquier caso, todos los pantanos muestran una evolución positiva en el último año, con curvas que evidencian una clara recuperación tras periodos anteriores de descenso, lo que garantiza una situación de holgura en el abastecimiento de agua para Sevilla de cara a los próximos meses.