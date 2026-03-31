Una droga casi indetectable que circula en la cárcel de Huelva deja un muerto y dispara la alarma en prisiones

El sindicato CSIF ha advertido sobre la irrupción de una peligrosa droga en prisiones conocida como 'papelitos', tras la muerte de un interno en la cárcel de Huelva ocurrida en la tarde-noche de este lunes, presuntamente vinculada al consumo de esta sustancia de alta toxicidad.

Tanto los funcionarios de prisiones que estaban operativos como el jefe de servicio y el mando de incidencias activaron el protocolo oportuno y se afanaron en reanimar al preso, pero los facultativos no pudieron hacer nada por su vida porque la dosis fue mortal, ha informado el sindicato en un comunicado.

Alerta por nueva droga en cárceles

El material estupefaciente, que no presenta una fórmula idéntica en cada dosis consumida, aunque en ocasiones se identifica claramente como fentanilo, "está generando una grave situación en las cárceles de España, con riesgo tanto para los trabajadores de prisiones como para la población reclusa".

CSIF ha denunciado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) "aún no ha implementado los medios y filtros necesarios para evitar la entrada en las prisiones de esta droga, que actualmente es casi indetectable".

Sustancias indetectables y peligrosas

Actualmente, han señalado, solo existen ciertos reactivos para comprobar las sustancias que pueden componerla, siendo la mayoría indeterminada, aunque en algunos casos se ha detectado presencia de ketamina, fentanilo u otros derivados en estas tiras de papel sintético y tóxicos sintéticos de unos dos centímetros de longitud por dos milímetros de grosor.

Son inodoros e incoloros y llegan a las cárceles a través de la correspondencia postal.

Riesgo sanitario en prisiones

Esta composición variable provoca, en el caso de Huelva, que los escasos recursos médicos penitenciarios del centro penitenciario "no puedan atender adecuadamente los casos de urgencia derivados del consumo al desconocer exactamente qué sustancias contrarrestar".

Además, las unidades especializadas carecen de las herramientas necesarias para detectar los 'papelitos' y proceder a su incautación, apunta el sindicato.

"Esta nueva droga supone riesgo de incidentes graves entre internos o contra funcionarios. La falta de control deriva en conflictos y agresiones en prisiones", han apuntado desde la central sindical.

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Reclamación de más medios y seguridad

Por ello, reclama mayor dotación de medios materiales en prisiones para la incautación de esta nueva droga, así como la inclusión de pistolas táser que evitarían en gran medida incidentes con funcionarios lesionados.