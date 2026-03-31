Los exdirigentes del PP investigados por corrupción en Almería declararán ante la jueza tras las elecciones andaluzas

Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación de Almería y exnúmero uno del PP en la provincia, ha sido llamado a declarar ante la juez de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia almeriense. La comparecencia ha quedado fijada para el próximo 26 de junio, a partir de las 9.30 horas. Tanto su declaración como la del resto de exdirigentes del Partido Popular implicados en la trama de corrupción almeriense están señaladas para después de las elecciones andaluzas.

La magistrada María Belén López ha citado a una larga lista de personas para esclarecer los hechos relacionados con la trama de comisiones en la Diputación provincial. El primero en pasar por el juzgado será Kilian López Solé, quien cabe recordar que era responsable de empresas que recibieron adjudicaciones por parte de la Diputación durante la pandemia. Lo hará a partir de las 9.30 horas del 28 de mayo, en su nombre propio y el de dos empresas. Media hora después deberá comparecer Óscar Liria, exvicepresidente de la diputación de Almería.

La lista de citados es larga: hasta 34 personas pasarán por delante de la jueza entre el 28 de mayo y el 25 de junio de este año. Entre ellos, a destacar estará Fernando Giménez, que también fue vicepresidente de la Diputación y tendrá que declarar el 4 de junio a las 9.30 horas.

Los García Molina, a la vez

El expresidente de la Diputación de Almería declarará en sede judicial el mismo día que lo harán sus hermanos. Los tres miembros de la Familia García Molina están citados a declarar entre las 9.30 y las 10.45 horas. Primero entrará Javier Aureliano, luego Juan Carlos y, por último, María Rosario.

La Guardia Civil cree que el líder del PP "habría desarrollado varias operativas que le habrían permitido integrar en el circuito financiero con ayuda de sus hermanos". El informe del Instituto Armado apuntaba al pago de un piso titularidad de Javier Aureliano a través de ingresos de dinero en una cuenta que era titularidad de su hermana y sus padres fallecidos.

Al tercer hermano García Molina, la Guardia Civil lo relaciona con la sociedad agraria que lleva por nombre los apellidos de ellos. La misma se usó "con el objetivo de canalizar una serie de fondos hasta los productos bancarios titulados por Javier Aureliano García Molina", reseña el informe.

Así actuó la trama

La trama de corrupción que atañe a Javier Aureliano García está basada, según la Benemérita, en la aplicación de sobrecostes a contratos licitados por esta administración. Entre ellos, los relacionados con la mercantil Azor Corporate por valor de más de dos millones de euros para la compra de material sanitario durante la crisis causada por la Covid-19.

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En total, hay 17 empresas investigadas por contratos alcanzados por la diputación. El Instituto Armado cree que hubo un flujo de dinero en efectivo entre los implicados, "entre cuyos destinatarios se encontraría Javier Aureliano García Molina". En total, son 43 las personas investigadas en este proceso.