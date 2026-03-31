La Feria de la Gamba de Punta Umbría ya tiene actuaciones confirmadas: "Sera una edición muy especial"

Ya se conocen más detalles de la XXX Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría (Huelva) que tendrá lugar del 24 al 26 de abril en la Plaza Pérez Pastor del municipio onubense. Su alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha anunciado las propuestas musicales para acompañar a este evento gastronómico.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha animado a vecinos y visitantes a "reservar ya las fechas para disfrutar del mejor evento gastronómico en un marco incomparable como la plaza Pérez Pastor, con los productos más señeros de nuestra cocina marinera y la diversión de la música como aderezo".

Además, el regidor municipal ha mostrado su ilusión ante una edición "muy especial" y ha destacado el esfuerzo que se está realizando desde el Ayuntamiento para ofrecer "una programación atractiva" que combine la mejor gastronomía local con actividades complementarias para todos los públicos. En este sentido, ha asegurado que "este 30 aniversario promete superar todas las expectativas, tanto por la calidad de sus productos como por el ambiente festivo que la caracteriza".

Las actuaciones confirmadas en esta edición

El cartel ya confirmado reúne propuestas muy pensadas para el público feriante, con la fusión alegre de Los Aslándticos, el aire flamenco melódico de Ana de Caro, la copla y el flamenco más popular de Las Soles y el toque de flamenco-pop de Cristian Guerrero. Además, la organización ha anunciado que próximamente se sumarán más artistas "que se darán a conocer muy pronto", propuestas de tardeo y DJs: “Cuatro propuestas que aportarán variedad y calidad a la programación musical de la Feria”.

Actuaciones confirmadas de la Feria de la Gamba, la chirla y el boquerón. / El Correo

Los precios de los platos de mariscos, por confirmar

Todavía los perecios de los platos y tapas en esta Feria 2026 están por confirmar. La edición de 2025 reunió a 22 participantes repartidos en 23 stands, con una amplia oferta de marisco, pescado, chacinas, dulces y bebidas. Los platos de marisco se situaron en torno a los 7 euros, mientras que el resto de propuestas gastronómicas oscilaron entre los 5 y los 7 euros, en un evento que volvió a combinar tradición, promoción del producto local y ambiente festivo con horarios amplios durante todo el fin de semana.