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La Feria de la Gamba de Punta Umbría ya tiene actuaciones confirmadas: "Sera una edición muy especial"

La cita tendrá lugar del 24 al 26 de abril en la Plaza Pérez Pastor, consolidándose un año más como uno de los principales atractivos turísticos y económicos del municipio

Edición de 2025 de la Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón.

Edición de 2025 de la Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón. / El Correo

Ramón Morales

Ramón Morales

Huelva

Ya se conocen más detalles de la XXX Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría (Huelva) que tendrá lugar del 24 al 26 de abril en la Plaza Pérez Pastor del municipio onubense. Su alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha anunciado las propuestas musicales para acompañar a este evento gastronómico.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha animado a vecinos y visitantes a "reservar ya las fechas para disfrutar del mejor evento gastronómico en un marco incomparable como la plaza Pérez Pastor, con los productos más señeros de nuestra cocina marinera y la diversión de la música como aderezo".

Además, el regidor municipal ha mostrado su ilusión ante una edición "muy especial" y ha destacado el esfuerzo que se está realizando desde el Ayuntamiento para ofrecer "una programación atractiva" que combine la mejor gastronomía local con actividades complementarias para todos los públicos. En este sentido, ha asegurado que "este 30 aniversario promete superar todas las expectativas, tanto por la calidad de sus productos como por el ambiente festivo que la caracteriza".

Las actuaciones confirmadas en esta edición

El cartel ya confirmado reúne propuestas muy pensadas para el público feriante, con la fusión alegre de Los Aslándticos, el aire flamenco melódico de Ana de Caro, la copla y el flamenco más popular de Las Soles y el toque de flamenco-pop de Cristian Guerrero. Además, la organización ha anunciado que próximamente se sumarán más artistas "que se darán a conocer muy pronto", propuestas de tardeo y DJs: “Cuatro propuestas que aportarán variedad y calidad a la programación musical de la Feria”.

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