Golazo en La 1: Manu Sánchez ficha por TVE con un programa "desde Andalucía al mundo"

"Estoy feliz de llegar a casa". Ha sido una sorpresa ver al comunicador y humorista Manu Sánchez junto a los comentaristas de Televisión Española en el partido que la Selección Española juega contra Egipto en Cornellà. Tenía "una gran novedad" que contar a los espectadores.

"Estoy aquí muy feliz, ilusionado de poder anunciar al mundo entero la noticia que me tiene esta sonrisa y este brillito en la mirada", dijo el presentador de televisión nacido en Dos Hermanas. "Televisión Española me ficha", anunció Sánchez, uno de los comunicadores más queridos en Andalucía. "A partir de ahora formo parte de esta gran familia", agregó. En la cadena pública nacional apareció "por primera vez en la tele hace veintitantos años" y en el ente público ha vuelto a hacer "algunas apariciones desde Andalucía al mundo".

El humorista, que triunfa en Canal Sur con su programa "No dejes de soñar" y que llena teatros con "Entreguemos" o "La Giraldilla", tiene además otros proyectos audiovisuales con su productora 16 Escalones. Ahora, uno en TVE. "Seleccionado por por la selección española, que mejor sitio que este, feliz de llegar a casa", comentó en directo antes de que comenzara el partido de fútbol.

Con producción andaluza

Será un programa "desde Andalucía al mundo", reivindicó. Han sido muchas las veces en las que el comunicador ha dejado claro que no querría dejar de poder trabajar desde Andalucía, haciendo una gran revindicación de la necesidad de que el talento no se tenga que exportar fuera para trabajar. “En nuestro sector la pregunta lógica es ¿cuándo os mudáis con la productora a Madrid o a Barcelona? Hemos decidido apostar por el audiovisual desde Andalucía, por montar el primer plató digital de este país en Andalucía, porque el equipo sea andaluz, porque el talento sea andaluz”, dijo en una entrevista en El Correo de Andalucía. Una máxima que este gran defensor de la autonomía lleva años defendiendo como bandera.

Sánchez, que fue nombrado recientemente Hijo Predilecto de Dos Hermanas, bromeó con lo importante que es este proyecto para él como para estar un Martes Santo en Cataluña. "Estando San Benito, Los Estudiante y Amor y Sacrificio en la calle estoy en Barcelona, en el partido de la selección”.

Agradeció además la apuesta de TVE por un “humilde payaso raso” y avanzó que es "un proyecto muy bonito", en el que están todavía trabajando y del que darán más detalles próximamente. Se estrenará pronto, confirmaron desde su productora. "Acostúmbrense a verme por aquí", avanzó, con un formato con el que quieren "divertir y hacer pensar, reflexionar" y que "se va a hacer desde Andalucía para España y para el mundo". Para su productora 16 Escalones es importante la apuesta del ente público por "la industria andaluza y por los profesionales" que desde la comunidad andaluza se baten el cobre.

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Sánchez dejó claro que seguirá jugando en la selección andaluza, es decir no dejará su programa en Canal Sur."Disfruta del partido, de Fornals y de tu Betis”, le deseó el periodista de TVE. “Que se lesione nadie”, bromeó Sánchez.