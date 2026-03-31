IU evita alimentar el "espectáculo" con Podemos en la cuenta atrás para ir juntos en las andaluzas: "Cabeza fría"

Se teme otro espectáculo. Quedan tres días y de nuevo, en plena cuenta atrás, Podemos apura hasta el último minuto y mueve ficha para sumarse a la coalición de izquierdas en Andalucía para las elecciones del 17 de mayo.

El plazo expira el viernes 3 de abril. Hoy martes Podemos ha convocado una consulta a su militancia y el próximo jueves, en plena Semana Santa, Por Andalucía ha convocado una reunión de la mesa de partidos de la coalición con el objetivo de concretar el registro formal de la misma. "A dicho encuentro han sido convocadas fuerzas que integran la coalición, incluida Podemos", informan fuentes de la coalición.

Hasta hace 24 horas no había "negociaciones abiertas", confirmaron desde IU en Andalucía a El Correo de Andalucía. Podemos ha empezado a virar tras meses de no, no y no a ir en coalición electoral con IU y Sumar en Andalucía. Así concurrieron en 2022, en Por Andalucía, cuando obtuvieron cinco diputados. A eso se han negado con empecinamiento desde Madrid, a pesar de que en Andalucía tanto su secretaria general, Raquel Martínez, como uno de sus diputados, José Manuel Gómez Jurado, defendían desde el principio la unidad.

En el tiempo de descuento, Podemos dice que está dispuesto a abrir las negociaciones "sin condiciones". ¿Ahora?, se preguntan en Izquierda Unida, con Antonio Maíllo como candidato. La desconfianza es total y las posibilidades de un acuerdo complicadas, admiten. La experiencia de hace cuatro años fue nefasta. Podemos aceptó ir con IU y Sumar en el tiempo de descuento, cuando ya había expirado el plazo para inscribir la candidatura y además con una estrategia de presión en la negociación que logró arrancar algunos de los mejores puestos en las candidaturas en las provincias. Como resultado, el grupo parlamentario de Por Andalucía tenía una diputada de IU, otra de Sumar y tres de Podemos. "Esto no va a volver a ocurrir", avisan.

"Cabeza fría"

"Cabeza fría y generosidad", señalan desde IU, que alertan del peligro de que vuelvan a dar montar un circo político en un momento crítico en el que la izquierda no puede permitirse volver a enredarse en guerras fratricidas. "No queremos alimentar espectáculo. Ni tampoco vamos a frustrar nada si hay voluntad sincera, al contrario. Mantenemos discreción hasta entonces", indican.

Podemos ha lanzado una consulta a sus inscritos. Ya hizo una pregunta a las bases y hasta proclamó un candidato en Andalucía, el diputado Juan Antonio Delgado, alineado hasta hace pocos días en el 'no' a la unidad como la dirección de Madrid. La nueva votación estará abierta a todas las personas inscritas desde las 17.00 horas del martes 31 de marzo hasta las 17.00 horas del miércoles 1 de abril, con la siguiente pregunta: "¿Estás conforme con que Podemos Andalucía busque los acuerdos necesarios para conseguir la candidatura más amplia y unitaria posible para las próximas elecciones andaluzas?".

La decisión se ha tomado este martes en la ejecutiva andaluza del partido, que ha aprobado por unanimidad la disposición de Podemos Andalucía de integrarse en la candidatura de Por Andalucía, ratificando las declaraciones públicas realizadas por Juan Antonio Delgado y por la dirección estatal, a través de Pablo Fernández, en los últimos días. Podemos Andalucía llama al conjunto de las personas inscritas a la mayor participación en esta consulta, que es preceptiva de los estatutos de la formación, ante la relevancia de la misma.