Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Martes Santo DirectoHorarios y recorridos Martes SantoPlumas cofradíasCésar Cadaval San GonzaloDeclaración PP AlmeríaInstituto Gerena amenazasAdamuz Sandra Peña El CerroHorarios Macarena, Triana y Gran PoderSalida San EstebanRestaurante Ronquillo brasas
instagramlinkedin

Sanidad alerta de un brote de gastroenteritis de origen vírico "altamente contagioso": estas son las recomendaciones

Sanidad recomienda lavarse las manos con frecuencia y de forma adecuada, siempre con agua y jabón, especialmente después de ir al baño y antes de preparar o consumir alimentos

La higiene es una medida preventiva fundamental ante este virus contagioso.

La higiene es una medida preventiva fundamental ante este virus contagioso. / El Correo

El Correo

El Correo

sWE

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha indicado la importancia de adoptar medidas preventivas ante cuadros de gastroenteritis inespecífica de origen vírico. Se trata de virus altamente contagioso que se transmite principalmente por contacto directo con personas infectadas y que puede afectar a personas de todas las edades. Suele provocar síntomas como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, que aparecen de forma repentina y, en la mayoría de los casos, se resuelven en pocos días.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, para reducir el riesgo de contagio, Sanidad recomienda lavarse las manos con frecuencia y de forma adecuada, siempre con agua y jabón, especialmente después de ir al baño y antes de preparar o consumir alimentos. También recomienda desinfectar superficies con lejía diluida y evitar manipular alimentos si se presentan síntomas compatibles con esta infección.

En caso de padecer un cuadro de este tipo, los expertos aconsejan mantener una adecuada hidratación mediante agua, caldos o sueros de rehidratación, evitar las bebidas alcohólicas o azucaradas, alimentarse de forma ligera y descansar lo necesario.

No existe un tratamiento específico ni vacuna para esta infección

Aunque no existe un tratamiento específico ni vacuna para esta infección, los cuidados básicos suelen ser "suficientes" para la recuperación. No obstante, Sanidad recomienda acudir al médico si la diarrea se prolonga más de tres días, si los vómitos impiden mantener líquidos, si aparece sangre en las heces o si los síntomas afectan a personas vulnerables como menores, mayores o pacientes con patologías previas. También deben estar atentos a signos de deshidratación como sequedad en la boca, mareos o disminución de la orina.

Noticias relacionadas

Por último, Sanidad ha subrayado que la adopción de estas medidas contribuye a reducir la transmisión y proteger la salud de toda la población.

TEMAS

  1. Lunes Santo, en directo: Horarios, recorridos y avisos de las cofradías de la Semana Santa de Sevilla
  2. Medida piloto' ante el colapso de la autopista a Cádiz: habilitan un tercer carril en la AP-4 en días críticos de la Semana Santa
  3. La Junta de Andalucía da por resuelta al completo su caída informática: habilita tres días extra para multas, impuestos y expedientes afectados
  4. El teletrabajo de los funcionarios se retrasa en la Junta de Andalucía: 'Vamos a llegar a abril y no sabemos nada
  5. El restaurante escondido en plena sierra de Sevilla especializado en carne a la brasa y con las mejores vistas: 'No solo vienes a comer, sino a desconectar
  6. Una ambulancia atraviesa por error la Avenida de la Constitución en pleno Domingo de Ramos y paraliza a San Roque y la Estrella
  7. Un incendio en la azotea de un edificio obliga a cortar la calle Francos este Lunes Santo
  8. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 30 de marzo de 2026

Sanidad alerta de un brote de gastroenteritis de origen vírico "altamente contagioso": estas son las recomendaciones

Sanidad alerta de un brote de gastroenteritis de origen vírico "altamente contagioso": estas son las recomendaciones

Solo dos cuencas andaluzas bajan mientras los embalses que almacenan Sevilla rozan el lleno

Solo dos cuencas andaluzas bajan mientras los embalses que almacenan Sevilla rozan el lleno

Una droga casi indetectable que circula en la cárcel de Huelva deja un muerto y dispara la alarma en prisiones

Una droga casi indetectable que circula en la cárcel de Huelva deja un muerto y dispara la alarma en prisiones

La marcha más singular de la Semana Santa: el 'Pasan los Campanilleros' interpretada al alimón por los niños de La Coronación de Jerez y la banda Maestro Dueñas

La marcha más singular de la Semana Santa: el 'Pasan los Campanilleros' interpretada al alimón por los niños de La Coronación de Jerez y la banda Maestro Dueñas

VÍDEO | La marcha más viral de Semana Santa: el 'Pasan los Campanilleros' al alimón entre los niños de La Coronación de Jerez y la banda Maestro Dueñas

IU evita alimentar el "espectáculo" con Podemos en la cuenta atrás para ir juntos en las andaluzas: "Cabeza fría"

IU evita alimentar el "espectáculo" con Podemos en la cuenta atrás para ir juntos en las andaluzas: "Cabeza fría"

Víctimas de Adamuz abren un calendario de reuniones con los principales implicados en la tragedia

Víctimas de Adamuz abren un calendario de reuniones con los principales implicados en la tragedia

Un atracador entra en un bar de Málaga con un machete y los clientes se burlan creyendo que es una broma: "Pensaba que era un vecino"

Un atracador entra en un bar de Málaga con un machete y los clientes se burlan creyendo que es una broma: "Pensaba que era un vecino"
Tracking Pixel Contents