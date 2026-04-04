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El tiempo en Andalucía

Aemet confirma las lluvias en Andalucía: serán al menos dos días con bajadas de hasta 11 grados de golpe

La inestabilidad dejará lluvias en buena parte de Andalucía desde el martes, con un miércoles más desapacible y un desplome térmico de hasta 11 grados antes de la recuperación del jueves

Previsión de Aemet el miércoles de madrugada en Andalucía y mapa de ECMWF el mismo día.

Previsión de Aemet el miércoles de madrugada en Andalucía y mapa de ECMWF el mismo día. / Aemet - ECMWF

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Aemet ha confirmado el cambio de tiempo en Andalucía. A partir del martes, una vaguada y sus frentes asociados traerán lluvias a Andalucía y a la mitad de España, que se extenderán al miércoles y quizás a las primeras horas del jueves, con un desplome total de las temperaturas el miércoles. Es posible que las precipitaciones vayan acompañadas ocasionalmente de tormenta en algunas zonas de Huelva o Sevilla, según indican los mapas meteorológicos de Aemet.

Qué se espera en Andalucía el martes y miércoles

Aunque el miércoles será un día más fuerte en cuanto a lluvias que el martes, en este último se esperan intervalos de cielos muy nubosos, acompañados de chubascos que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día, con menos relevancia en la zona oriental en Almería. Ya el miércoles las lluvias sí aparecerán con más fuerza en casi toda la región, indica Aemet, con más intensidad en la mitad occidental de Andalucía y posibilidad menor en la mitad oriental. El jueves, ya con mucha incertidumbre en el pronóstico, podría haber todavía ligeras lluvias de madrugada.

Previsión del tiempo en Andalucia el martes (12.00 a 18.00 horas) y miércoles (06.00 a 12.00 horas).

Previsión del tiempo en Andalucia el martes (12.00 a 18.00 horas) y miércoles (06.00 a 12.00 horas). / Aemet

Bajadas de hasta 11 grados de golpe el miércoles

El cambio será muy notable entre el martes y el miércoles en las capitales andaluzas, con bajadas generalizadas de las máximas que serán especialmente acusadas en el valle del Guadalquivir: Sevilla pasará de 29 a 18 grados, Córdoba de 27 a 20, Cádiz de 22 a 18, Huelva de 22 a 19, Jaén de 27 a 24 y Málaga de 23 a 21, mientras que Granada se mantendrá en 26 y Almería en 24.

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El jueves, en cambio, llegará un claro repunte térmico, con Sevilla subiendo a 27 grados, Córdoba a 26, Huelva a 23, Cádiz a 21, Granada a 29, Jaén a 28, Almería a 28 y Málaga a 23, lo que dibuja un brusco bajón de temperaturas a mitad de semana seguido de una rápida recuperación.

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