Un incendio en Algeciras obliga a desalojar un bloque y otro en Granada deja dos mujeres hospitalizadas

Dos mujeres han resultado afectadas por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda registrado esta madrugada en la localidad granadina de Otura, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El 112 atendió, sobre las 4.25 horas, una llamada que alertaba de un incendio en una casa de madera de dos plantas ubicada en la calle Rodríguez de la Fuente. Hasta el lugar se desplazaron, movilizados por la sala coordinadora, efectivos de los Bomberos, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Los servicios sanitarios atendieron y evacuaron al Hospital Clínico San Cecilio a dos mujeres de 84 y 54 años que resultaron intoxicadas por humo. Una de ellas, además, presentaba una quemadura leve en el pie.

Incendio en Algeciras

Por otro lado, a las 4.00 horas de esta madrugada, se declaró otro incendio en un piso de un bloque en la calle José de Espronceda en Algeciras (Cádiz). El 112 atendió numerosos avisos de personas que no podían salir de sus viviendas por la gran cantidad de humo acumulado en el edificio. El 1-1-2 activó en este caso a los Bomberos de Cádiz, a la Policía Nacional, a la Local y al 061.

Noticias relacionadas

En este siniestro no se registraron heridos, aunque unos 30 ó 40 vecinos del bloque afectado tuvieron que ser desalojados durante la intervención de los servicios de emergencia en el lugar. Fuentes policiales indicaron que el fuego solo afectó a la vivienda donde se originó el incendio y que todos los desalojados pudieron regresar a sus casas una vez extinguido.