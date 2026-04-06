Política
La Junta de Andalucía exige al PSOE que expulse al exedil que amenazó a Juanma Moreno en Cabra
La consejera Catalina García reclama a María Jesús Montero el cese como militante "de manera inmediata" y una "condena radical" de lo ocurrido
Efe
La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha exigido este lunes al PSOE la condena inmediata y la expulsión de su formación del militante y exconcejal detenido el pasado Jueves Santo por agredir verbalmente al presidente autonómico, Juanma Moreno, en Cabra (Córdoba).
García ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas durante una visita técnica a las obras del vertedero del municipio almeriense de Albox.
"Yo le pediría al PSOE de Andalucía, a la señora Montero, que de una manera inmediata condene unos hechos que son muy graves, una agresión verbal contra el presidente de la Junta por un militante", ha afirmado la consejera. Ha aseverado que "lo que toca es que la izquierda lo condene de una manera radical y además expulse a este señor del partido".
"Queremos una campaña electoral limpia"
La titular de Medio Ambiente ha justificado esta petición señalando que "en Andalucía lo que queremos es tener un territorio calmado y una campaña electoral limpia", donde el debate se centre en los proyectos políticos.
"Cuando existen personas que rompen esas reglas, los partidos políticos, y en este caso el Partido Socialista, lo que tienen que hacer es condenar los hechos y expulsar a la persona", ha zanjado.
El presunto agresor, que fue concejal del PSOE en la localidad egabrense hace veinte años, fue detenido en la tarde del jueves. Según apuntan diversos medios, su actitud podría estar originada por el hecho de que su esposa sería una de las afectadas por el cribado de cáncer en la comunidad andaluza.
Los hechos ocurrieron en la tarde del jueves cuando Moreno salía junto al alcalde de Cabra, Fernando Priego, del Ayuntamiento egabrense y se dirigían a ver una de las procesiones de la localidad.
Entonces una persona se acercó y profirió gritos y amenazas contra Moreno, por lo que fue detenido por la Policía Nacional, ante lo que ofreció resistencia.
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