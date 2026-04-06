La Junta enfrentará en las próximas semanas hasta 160 denuncias de mujeres afectadas por los cribados de cáncer de mama

Son 160 las mujeres que, entre octubre y noviembre del año pasado interpusieron una reclamación patrimonial a la Junta de Andalucía, una medida previa a una demanda judicial que pide una indemnización a una Administración pública por haber sufrido un daño que no tenía obligación de soportar. Estas mujeres forman parte del porcentaje de afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama y son las primeras que decidieron abrir la vía judicial para denunciar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por daños patrimoniales individuales, con el objetivo de que este "reconozca los daños causados y acepte una indemnización".

A menos de un mes de que finalice el plazo que tiene la Junta para responder a las reclamaciones y llegar a un acuerdo, las afectadas no han recibido ninguna respuesta por parte del Gobierno andaluz. Así lo anunció el propio abogado de las denunciantes, Manuel Jiménez, en una entrevista en La Ser y en una conversación con El Correo de Andalucía, que asegura que no de obtener respuesta por parte de la Junta durante el mes de abril "las mujeres comenzarán a interponer demandas individuales contra al SAS" por la vía contencioso administrativo.

Por el momento, ya se ha materializado la primera demanda judicial: la de Anabel, unos de los rostros de los fallos en el cribado de cáncer de mama. Esta andaluza ha sido la primera afectada en formalizar una demanda contra el SAS, ya que en su caso, tal como apunta el abogado, "el plazo de los seis meses ya se ha superado significativamente" y "el SAS no ha pedido absolutamente ningún requerimiento". Así, Anabel se convierte en la primera mujer que demanda al Gobierno andaluz para reclamar una indemnización económica por los fallos en el cribado de cáncer de mama. "Además de Anabel, las demás afectadas también están dispuestas a ir a por todas", sostiene el letrado.

Entre las 160 reclamaciones, también hay casos que no están directamente relacionados con los fallos en el cribado de cáncer de mama, sino con negligencias médicas, tal como apunta el abogado

Por su parte, la Junta de Andalucía asegura que estudiará caso a caso, como ya dijo el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y que se están "estudiando todas las reclamaciones". "No es nuevo que se presenten reclamaciones contra el SAS, las hubo siempre", señalan fuentes del Gobierno andaluz, que agregan que "quien quiera está en su derecho" a ir a la vía judicial. "Se sigue analizando, si quieren ir a los tribunales están en su derecho", apostillan sin dar respuesta a por qué, en el caso de Anabel, no ha existido ninguna resolución ni posicionamiento oficial y se ha elegido el silencio para responder a las reclamaciones por daño patrimonial.

Según el abogado, es "normal" que la Junta "no negocie" en un procedimiento de reclamación patrimonial "normal", no obstante, insiste en que este caso "no es un procedimiento normal". "Lo lógico sería que hubiera un ofrecimiento a negociar por parte de la Junta, de hecho, no me hubiera sorprendido una negociación estos meses, espero que se produzca", abunda. Durante estos meses, el abogado asegura que personalmente ha llamado "más de 50 veces" al Gobierno andaluz, recibiendo "la callada por respuesta" en todas las ocasiones. Al hilo, ha insistido en que ha procurado ponerse en contacto por correo electrónico, con el mismo resultado.

Además de Anabel, las demás afectadas también están dispuestas a ir a por todas Manuel Jiménez — Abogado de las mujeres afectadas por los fallos de cáncer de mama

"Evidentemente, queríamos evitar un suplicio para las mujeres con unos procedimientos judiciales que son largos, costosos y en cualquier caso generaron un sufrimiento para algunas personas que quizás desgraciadamente ni siquiera lleguen al final de ese contencioso", ha apostillado.

250 mujeres podrían demandar al SAS

Además de las 160 primeras reclamaciones patrimoniales, Jiménez señala que ya hay otras 50 listas para ser emitidas. "Las mujeres ya las tienen en su poder, pero algunas están ocupadas con sus procedimientos oncológicos u otros motivos y no han podido formalizarla, de ellas depende", explica a este periódico. Por otra parte, Jiménez, que trabaja a tiempo completo por esta causa y asegura tener a otros cinco abogados inmersos en los casos de las mujeres afectadas, cuenta otras 40 reclamaciones en curso. "Recibimos casos a diario. Al principio, entre octubre y noviembre recibíamos más de 12 al día, ahora ha bajado el ritmo, pero cada día nos llegan llamadas", relata.

En total, según los procesos abiertos del propio abogado, alrededor de 250 mujeres de todas las provincias estarían dispuestas a llegar a una posible demanda individual contra el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía. "Una vez interpongan la demanda, el proceso puede durar años, con los gastos económicos que ello implica, alguna ni siquiera llegará hasta el final por la propia enfermedad, es así de crudo", lamenta Jiménez.

Entre las 160 reclamaciones, también hay casos que no están directamente relacionados con los fallos en el cribado de cáncer de mama. "Hay alguna negligencia pura y dura que no está referida con el cribado pero que son auténticas barbaridades como haberle extirpado a una mujer joven los senos por no haberle querido atender en el momento indicado. Claro, esa mujer no estaba en el cribado porque no tenía 50 años", apunta el letrado.

La reclamación patrimonial, el paso previo a la demanda

Por el momento ya se ha abierto la vía judicial al formalizarse 160 reclamaciones por daños patrimoniales individuales contra la Junta de Andalucía y hay 50 pendientes de presentación y otras 40 en curso. El proceso judicial que han comenzado las mujeres afectadas por los fallos del cribado tiene unos pasos a seguir. De acuerdo con la ley, una vez presentada la reclamación patrimonial, la Junta tiene un plazo de seis meses para dar una respuesta y llegar a un acuerdo con la denunciante. De no ser así, una vez superado el plazo, la afectada puede recurrir a una demanda por la vía contencioso administrativo, que es el paso que darán en las próximas semanas estas 160 mujeres.