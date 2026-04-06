María Jesús Montero, de los stickers con su cara a su estado civil: "Han deshumanizado mi persona"

Café solo, estado civil: trabajando y "creyente en Jesús de Nazaret". María Jesús Montero nació en una familia de cuatro hermanos. Amante las playas de Cádiz, el Cabo de Gata y los Pirineos reconoce que le gusta "trasladar" lo que ve y explicar las cosas, algo que lleva casi 25 años haciendo. Montero entró en primera línea de la política en 2002 y el sueño que le queda por cumplir es "ser presidenta de la Junta de Andalucía".

A ritmo de Tengo el poder de Manuel Carrasco sonando a todo lo que da, la hasta hace poco vicepresidenta del Gobierno ha entrado en un salón de actos repleto de socialistas de distintas partes de Andalucía en pie para aplaudir a su líder. "Tampoco hay que estar aplaudiendo todo el rato", ha bromeado el periodista y presentador, que ha mantenido "una charla íntima" sobre su vida privada y las elecciones andaluzas.

La candidata del PSOE andaluz a la Junta de Andalucía ha celebrado este lunes un encuentro de precampaña con el periodista Julio Muñoz. En el Cartuja Center, la ya exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda ha mostrado un perfil mucho más humano del que acostumbran los políticos en campaña y se ha atrevido con un pin pon en el que sus compañeros han estallado en risas en varias ocasiones.

"Deshumanización" a su persona

Montero ha explicado que se enteró de que ocuparía un asiento en el Gobierno en la graduación de su sobrino en Fibes. Después de rechazar varias veces las llamadas "de un número largo", la candidata se percató de que era el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cogió el teléfono mientras un guardia del Palacio de Congresos le llamaba la atención por estar en una terraza en la que no debía. La llamada era demasiado importante.

Su acento andaluz o sus gestos han ocupado numerosos titulares durante sus ocho años en el Gobierno de España. "Ha habido un trato deshumanizador a mi persona permanentemente", ha lamentado la exvicepresidenta. Montero, que ha comentado los memes y stickers suyos que circulan por internet, ha subrayado que se la ha criticado por una etiqueta, con la que no se siente representada, y ha indicado que "es la actitud de los nazis".

Montero ha vuelto a Andalucía, aunque ha vuelto a insistir en que nunca se fue porque su familia seguía aquí, porque se lo "pidió" su partido. La líder socialista abandonó el Gobierno de España hace solo un par de semanas después de un año como líder de los socialistas andaluces y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. "Entiendo la política como un servicio, hoy te toca estar aquí, mañana allí", ha insistido.

"Cada voto cuenta"

Montero ha hecho un llamamiento al electorado progresista que no tiene pensado acudir a las urnas el próximo 17 de mayo. "La gente progresista tiene mas dificultad en trasladar cuál va a ser su voto, siempre tenemos un electorado mucho mas exigente con nosotros", ha señalado la candidata, que ha puntualizado que sus votantes esperan "más" de ellos. Así, les ha recordado que "cada voto cuenta igual" y "la gente tiene que creer en la utilidad de su voto".

Ha sido la sanidad la temática que más aplausos ha arrancado del público. "Las autonómicas son igual o más importantes que unas generales y nos jugamos la salud nuestra y la de nuestra familia", ha asegurado la que fuera consejera de Salud de la Junta, que ha recordado algunos de sus logros en su puesto. De hecho, el público ha denunciado las críticas que la candidata recibe a causa de su anterior gestion sanitaria. "La gente estaba muy satisfecha", ha defendido.

Montero ha defendido que estas elecciones serán un "referéndum por la sanidad pública", algo a lo que el público ha señalado a coro: "Sí, sí, sí". Así, ha destacado que, cuando ella gestionaba la sanidad, el médico de cabecera "te atendía en dos días y medio". "En una intervención muy frecuente había una media de 60 o 70 días, ahora ni se sabe porque no publican los datos", ha denunciado la candidata del PSOE-A.