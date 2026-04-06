Rafi Crespín encabezará la candidatura del PSOE por Córdoba para las elecciones andaluzas del 17 de mayo

Rafi Crespín se propone para encabezar la candidatura del PSOE por Córdoba en las elecciones del 17 de mayo en Andalucía. Y la propuesta de una secretaria provincial pesa. La líder de los socialistas cordobeses y diputada en Cortes ha manifestado su intención de formar parte de la candidatura socialista al Parlamento andaluz en su afán por "acercarse lo máximo posible al territorio", como pidió en su momento la secretaria del PSOE-A, María Jesús Montero.

Este paso al frente de Crespín condiciona indudablemente la confección del resto de la candidatura, máxime si se tienen en cuenta las pobres estimaciones de voto que le dan los sondeos al PSOE en Andalucía. Con un condicionante más en esa confección de la lista: la obligación de que las planchas sean no solo paritarias, sino también cremallera, es decir, que si la lidera una mujer, en el número 2 deberá ir un hombre (se baraja que sea el exalcalde de Puente Genil y portavoz del PSOE en la Diputación, Esteban Morales), en el 3 una mujer y así sucesivamente. Todos estos condicionantes permiten augurar sin margen de error que habrá y de hecho ya está habiendo tensiones esta semana en la sede de la avenida del Aeropuerto.

En las últimas elecciones, el PSOE obtuvo tres diputados en Córdoba (el PP se llevó 7 de los 12 disputados): la exalcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, que entonces encabezó la lista después de no revalidar la Alcaldía cordobesa; seguida por Antonio Ruiz, profesor de la Universidad de Córdoba que dio el salto a la política institucional, y la exacaldesa de Montoro Ana María Romero.

Las agrupaciones socialistas de la provincia tienen de plazo este lunes y mañana martes para reunirse y proponer nombres de compañeros para formar parte de la candidatura socialista. El miércoles está previsto que se reúna la comisión ejecutiva del PSOE de Córdoba para ratificar la plancha y el viernes, reunidas las comisiones de listas y la de ética y garantía, el comité director del PSOE de Andalucía aprobará las candidaturas definitivas de las ocho provincias andaluzas.

Listas del PP

El Partido Popular no ha dado a conocer todavía cuándo anunciará sus candidaturas a las elecciones andaluzas. Este lunes se reúne su junta directiva para aprobar, entre otras cuestiones, el equipo de campaña que va a coordinar Miguel Ángel Torrico. Los populares lograron 7 diputados andaluces en los últimos comicios y confían en revalidar esa marca histórica. En la anterior convocatoria se primaron los perfiles institucionales y la lista la encabezó el entonces consejero de Salud y actual presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre. Entonces se incluyeron nombres como el de Beatriz Jurado, Araceli Cabello, Antonio Repullo o Adolfo Molina, aunque los nombramientos de cargos institucionales fue modificando esa lista primitiva. Ahora, será igualmente interesante saber quiénes formarán parte de la candidatura y quiénes se reservan para las próximas elecciones municipales y generales.

Juanma Moreno, en el centro, junto a los candidatos populares por la provincia de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Presentación de las listas de Vox

Vox, por su parte, ha elegido Málaga para celebrar el primer gran acto de precampaña para las elecciones del 17 de mayo en Andalucía. El presidente del partido, Santiago Abascal, presentará a los cabeza de lista de las 8 provincias andaluzas, acompañado por Manuel Gavira, su candidato a la Junta de Andalucía el día 9. El mitin será en la Plaza Mateo Luzón de la capìtal malagueña, donde Alvise Pérez, competidor por la derecha de Vox, sacó más votos con Se Acabó la Fiesta en las elecciones europeas de 2024.

Alejandro Hernández ha encabezado hasta en dos ocasiones la candidatura de Vox por Córdoba: la primera vez en las elecciones del 2018 y la segunda, en las elecciones de 2022. En la última convocatoria, la número 2 de la lista fue la entonces desconocida Pepa Millán, actual portavoz del partido en el Congreso de los Diputados. De momento, no se ha desvelado quién encabezará la candidatura de Córdoba a las elecciones andaluzas, aunque algunas fuentes apuntan que podría hacerlo Paula Badanelli, presidenta de Vox en la provincia y portavoz de la formación en el Ayuntamiento.

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