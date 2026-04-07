Abre el plazo para las Becas MEC 2026-2027: quién puede pedirlas y cómo solicitar la ayuda

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha abierto este martes el plazo para solicitar las Becas MEC del curso 2026-2027, unas ayudas dirigidas a estudiantes que vayan a cursar enseñanzas postobligatorias. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 18 de mayo y la tramitación debe hacerse por internet, a través de la sede electrónica del Ministerio.

Se trata de una de las convocatorias más importantes para miles de familias cada año, ya que permite acceder a ayudas económicas para continuar con los estudios. En esta edición, además, se incorporan varias novedades que afectan tanto a estudiantes universitarios como a alumnado con discapacidad o a quienes deben desplazarse para estudiar fuera de su lugar de residencia.

En la convocatoria para el curso 2025-2026, un total de 125.094 alumnos andaluces de ciclos formativos postobligatorios no universitarios han podido cursar sus estudios gracias a las becas concedidas por el Estado, siendo los estudiantes de Bachillerato el grupo mayor número de beneficiados, con un total de 54.490 becas aceptadas.

Plazo de las Becas MEC 2026-2027

El plazo de solicitud de las Becas MEC ya está abierto y permanecerá disponible hasta el 18 de mayo de 2026. El Ministerio recuerda que la solicitud debe presentarse dentro de ese periodo aunque el alumno todavía no sepa con certeza qué estudios va a cursar el próximo año, qué notas obtendrá al final de este curso o incluso si continuará con su formación.

Esto se debe a que en esta primera fase se rellenan una serie de datos provisionales, que podrán modificarse más adelante si cambian las circunstancias académicas o personales del solicitante.

Quién puede solicitar las Becas MEC

Las ayudas están dirigidas a estudiantes que vayan a cursar estudios postobligatorios durante el curso 2026-2027. Entre ellos se encuentran los alumnos de:

Bachillerato

Formación Profesional

Enseñanzas artísticas

Enseñanzas deportivas

Escuelas oficiales de idiomas

Estudios universitarios

Otras enseñanzas superiores no obligatorias

Por tanto, pueden beneficiarse de estas ayudas tanto estudiantes no universitarios como universitarios, siempre que cumplan los requisitos económicos y académicos establecidos en la convocatoria.

Cómo solicitar las Becas MEC

La beca debe pedirse de forma telemática en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Para completar el trámite, el estudiante debe identificarse, rellenar el formulario correspondiente y presentar la solicitud dentro del plazo.

El proceso se realiza con información inicial que no tiene por qué ser definitiva. Por eso, desde el Ministerio se insiste en que lo importante es presentar la solicitud a tiempo, aunque más adelante haya que corregir datos relacionados con la matrícula, los estudios elegidos o la situación personal.

Novedades de la convocatoria 2026-2027

La nueva convocatoria incluye algunos cambios relevantes. Uno de los más destacados afecta a los estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con matrícula parcial. En concreto, quienes estén matriculados de entre 48 y 59 créditos podrán recibir, si cumplen el resto de requisitos, una parte de la ayuda ligada a la renta y otra de residencia, con 350 euros por cada una.

También hay novedades para el alumnado con discapacidad. Los estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con una discapacidad de entre el 25 y el 64% verán adaptados los requisitos académicos relativos a la carga lectiva. A efectos de beca, se les considerará matrícula completa con 45 créditos, en lugar de los 60 que se exigen con carácter general.

A ello se suma una mejora específica para el alumnado de Ceuta y Melilla que tiene que desplazarse a la Península para continuar sus estudios. En estos casos, la ayuda adicional por desplazamiento se duplica y pasa de 442 a 888 euros, igualándose a la que ya recibe el alumnado de territorios insulares.

Además, la convocatoria actualiza los umbrales de patrimonio en una media del 10%, después de 15 años sin modificaciones en este apartado.

Qué pasa con los estudiantes de Cataluña

Una de las cuestiones que conviene tener en cuenta este año es que los estudiantes con domicilio familiar en Cataluña ya no deberán tramitar la beca general a través del Ministerio, sino mediante las convocatorias publicadas por la Generalitat de Cataluña, tanto para estudios universitarios como no universitarios, aunque con los mismos plazos de solicitud.

De esta forma, Cataluña asume la gestión de estas becas estatales, en una fórmula similar a la que ya se aplica en el País Vasco desde hace años.

Presupuesto récord para las becas

La convocatoria de este curso se apoya en un presupuesto récord de 2.559 millones de euros, una cifra con la que el Gobierno encadena el noveno incremento consecutivo en la partida destinada a becas y ayudas al estudio. Desde 2018, cuando se destinaron 1.399 millones, la inversión ha crecido un 83%.

Lo más importante para no perder la ayuda

La clave para los estudiantes que quieran optar a las Becas MEC 2026-2027 es no dejar pasar el plazo. Aunque todavía haya dudas sobre las notas, la matrícula o los estudios que se cursarán finalmente, el Ministerio insiste en que la solicitud debe presentarse ahora y que los datos podrán ajustarse más adelante.

Así, quienes vayan a estudiar Bachillerato, FP, enseñanzas artísticas, idiomas o una carrera universitaria el próximo curso ya pueden iniciar el trámite para optar a una de las ayudas más relevantes del sistema educativo español.