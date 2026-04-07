Adelante Andalucía propone una ley para expropiar las viviendas de los grandes propietarios: "No es lógico que dos señores tengan 2.600 casas"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha puesto el foco en la concentración de vivienda en manos privadas al denunciar el caso de César y Josef, dos jóvenes alemanes que poseen hasta 2.600 casas en España, una situación que, según advierte, evidencia el impacto de la especulación inmobiliaria en el acceso a la vivienda en Andalucía. García se ha trasladado hasta la Ronda de Capuchinos para denunciarlo.

Delante de un edificio en completa propiedad de estos jóvenes, García asegura: “Estos señores, César y Josef, tienen casas en seis provincias de Andalucía. Por supuesto no viven en ninguna ni tienen ningún interés por Andalucía más que hacer negocios. Yo hago una pregunta a la sociedad andaluza y a todos los partidos andaluces: ¿Les parece lógico que estos dos señores tengan 2.600 casas y los andaluces y andaluzas no puedan pagarse una casa, ni en alquiler ni en hipoteca?”.

Para acabar con este tipo de prácticas especulativas, la formación andalucista propone una ley andaluza de vivienda para desprivatizar las viviendas de los grandes tenedores y ponerlas a disposición de los trabajadores y trabajadoras andaluzas. “Proponemos una ley andaluza de vivienda para desprivatizar las viviendas de los grandes propietarios, como César y Josef, de los bancos y de los fondos de inversión", ha explicado.

"Una inmensa mayoría de andaluces no puede pagarse una casa"

García ha defendido que "estas viviendas de personas que tienen 2.600 propiedades por cabeza, la administración debe cogerlas, desprivatizarlas y ponerlas en alquiler accesible". Eso se podría hacer con una ley andaluza perfectamente, pero hace falta un gobierno que gobierne para la inmensa mayoría de los andaluces y andaluzas que no pueden pagarse una casa y no para los César y Josef", ha insistido.

García lamenta que estas personas "hacen negocio y tienen 2.600 viviendas para ellos solitos". Así, ha recalcado que en Andalucía hay 640.000 viviendas vacías. “No hablo de la segunda casa de nadie en la playa, hablo de viviendas vacías que no están en ningún tipo de uso y que se usan simple y llanamente para especular”, ha explicado García quien ha denunciado que el señor Moreno Bonilla y el Partido Popular gobiernen para esta gente.

“Nadie consigue 2.600 casas trabajando, eso es mentira, nadie lo hace honradamente. Esto es fruto de herencias, de inversiones en fondos de inversión y de negocios especulativos”, ha concluido el candidato.