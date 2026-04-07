El andalucismo se fragmenta: Andalucistas-Pueblo Andaluz presenta su coalición para el Parlamento

El andalucismo se fragmenta de cara al 17 de mayo. Después de la reunificación de la izquierda en Por Andalucía, Andalucistas ha anunciado que concurrirá de forma oficial a las elecciones autonómicas bajo el nombre Andalucistas-Pueblo Andaluz, un sello que defiende el andalucismo como "instrumento político útil" y competirá por el mismo perfil de votantes que atesora Adelante Andalucía.

La coalición aúna bajo esta marca a ocho formaciones: Andalucía por Sí-Andalucistas; Convergencia Andaluza-Andalucistas; Andalucía, entre tod@s; Compromiso por Andalucía; Andaluces Levantaos; Andalucistas Linenses y Foro de Montellano. El candidato de la formación es el actual concejal de Cultura, Patrimonio, Museos, Turismo, Memoria e Identidad Andaluza del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Christofer Rivas.

La formación tendrá listas en todas las provincias y ha asegurado que son "la única coalición de obediencia exclusivamente andaluza con implantación territorial completa en toda la comunidad autónoma". "La coalición cuenta con una importante implantación municipal, con representación en numerosos ayuntamientos andaluces", sostienen en un comunicado tras su registro en la Junta Electoral Central.

Implantación en el territorio

En un principio, antes incluso de conocerse la fecha de las elecciones, estos partidos trataron de sumarse a la propuesta que planteaban desde Adelante Andalucía, un extremo que los de José Ignacio García rechazaron. Fuentes de Adelante Andalucía explicaban que no acudirían a las urnas con una formación que ha pactado con los populares en distintos ayuntamientos de la comunidad autónoma.

La marca se presentó de forma oficial en noviembre de 2025 y defiende que la comunidad autónoma necesita "una voz propia". Cuenta con cuenta con 120 concejales repartidos en distintos puntos de la comunidad autónoma, aspira a "construir una propuesta política pensada desde Andalucía, para Andalucía y al servicio del pueblo andaluz", todo, con el objetivo claro de "ser útil" para el territorio andaluz.

"Nosotros no venimos a hablar de Andalucía desde la distancia: la conocemos, la gestionamos y la vivimos desde abajo, desde nuestros pueblos, desde nuestros barrios y desde nuestros ayuntamientos", ha defendido el candidato. Además, el concejal alcalareño ha desgranado que son conscientes de "lo que cuesta sacar adelante un pueblo, defender un servicio público o atender las necesidades concretas de la gente".

Participación en los debates

"Otros pueden venir a Andalucía a buscar un escaño. Nosotros somos de aquí, respiramos andaluz y defendemos lo nuestro sin miedo, sin complejos y sin tener que pedir perdón por pensar en Andalucía por delante de cualquier otra cosa", ha asegurado Rivas. Así, desde la propia coalición se definen como una opción "seria, útil y plenamente representativa de un sentimiento político e histórico que ha sido decisivo".

"La coalición entiende que debe ser tratada como un actor político relevante dentro del actual escenario electoral andaluz", de hecho, ya han reclamado participar en los debates electorales y han exigido que la cobertura de la campaña sea "plural, equilibrada y respetuosa". De hecho, la coalición ya ha remitido sendos escritos a RTVA y RTVE para que se tenga en cuenta su participación en los enfrentamientos entre los candidatos.