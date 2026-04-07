Crece el número de funcionarios andaluces que eligen la sanidad pública: casi el 25% prefieren el SAS a Muface

El número de funcionarios andaluces que eligen la sanidad pública a través de Muface sigue creciendo. En 2025, un total de 81.014 empleados públicos de Andalucía están adscritos al sistema público sanitario, frente a los 67.032 que lo estaban un año antes. El aumento es de 13.982 personas, lo que supone un 21% más en solo un año, según los últimos datos oficiales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Este incremento confirma una tendencia al alza en el paso de mutualistas desde las aseguradoras privadas hacia la sanidad pública, un movimiento que además se extiende a las ocho provincias andaluzas. Aunque el modelo privado sigue siendo mayoritario, los datos reflejan un avance notable de la pública, que ya concentra al 24,4% del total de mutualistas en la comunidad.

Según el conjunto de datos abiertos de Muface consultados por Europa Press, en Andalucía todavía hay 250.501 mutualistas adscritos a aseguradoras privadas, principalmente Adeslas, con 129.327, y Asisa, con 121.174.

Por provincias, Granada, Málaga y Sevilla lideran el aumento de funcionarios que han optado por la sanidad pública. Granada es la que registra el mayor crecimiento, al pasar de 10.342 adscritos en 2024 a 14.081 en 2025, es decir, 3.739 más. Le sigue Málaga, que sube de 10.525 a 13.174, con 3.082 más, y Sevilla, que pasa de 14.306 a 17.388, con un incremento de 2.649.

El aumento también se deja notar en el resto de provincias andaluzas, aunque de forma más moderada. Cádiz pasa de 9.673 funcionarios adscritos a la pública en 2024 a 10.786 en 2025; Córdoba, de 5.891 a 7.467; Jaén, de 6.203 a 7.436; Huelva, de 4.317 a 4.796; y Almería, de 5.775 a 5.886.

Almería es, de hecho, la provincia donde menos crece este trasvase hacia la sanidad pública, con apenas 111 funcionarios más en un año. En conjunto, los datos muestran que el avance del sistema público es generalizado en toda Andalucía, aunque con intensidades distintas según la provincia.

Pese a este crecimiento, el mutualismo privado continúa siendo claramente mayoritario en la comunidad. Los funcionarios adscritos a la sanidad pública representan ya el 24,4% del total, pero el 75,6% sigue optando por la asistencia a través de aseguradoras privadas.