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Moreno sitúa a sus consejeros y al número 2 del PP-A al frente de las listas del 17M

El PP de Andalucía destaca la unidad y estabilidad del partido, con Antonio Sanz resaltando la diligencia en la presentación de las listas electorales ante la Junta

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo.

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo. / JORNADA NACIONAL DE PERIODISMO D / Europa Press

El Correo

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Sevilla

En un escenario de equilibrio de género y renovación estratégica, el PP de Andalucía (PP-A) ha configurado sus listas para las elecciones autonómicas del 17 de mayo con cuatro mujeres y cuatro hombres al frente, destacando al actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como cabeza de cartel por la provincia de Málaga en su intento de revalidar el cargo.

El Comité Electoral del PP de Andalucía tiene previsto aprobar mañana las listas electorales en las ocho provincias, según ha informado este martes el partido en un comunicado.

Cabezas de lista del PP-A por provincias

Las candidaturas estarán encabezadas por las siguientes personas: Ramón Fernández-Pacheco, por Almería; Antonio Sanz, por Cádiz; Antonio Repullo, por Córdoba; Rocío Díaz, por Granada; Loles López, por Huelva; Lina García, por Jaén; Juanma Moreno, por Málaga, y Patricia del Pozo, por Sevilla.

Se trata, según el PP, de una apuesta por "la experiencia política y la gestión de los últimos años", ya que siete de los cabezas de lista forman parte como consejeros y consejeras del actual gobierno autonómico, mientras que el octavo, Antonio Repullo, actualmente secretario general del PP de Andalucía, fue delegado del Gobierno de la Junta en la provincia de Córdoba en la legislatura anterior.

Calendario electoral y validación de candidaturas

El Comité Electoral del PP de Andalucía aprobará las listas completas este miércoles, primer día de plazo para la presentación de las candidaturas ante la Junta Electoral.

Noticias relacionadas y más

El presidente del Comité Electoral, Antonio Sanz, ha destacado la "diligencia" con la que el PP de Andalucía ha solventado este "trámite importantísimo", lo que a su juicio representa "una muestra más de la unidad, la serenidad y la estabilidad que reina en el PP de Andalucía, que es la misma de la que hace gala nuestra comunidad autónoma", ha sentenciado.

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