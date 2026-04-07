Debates contra la "campaña hipotensa" del PP: Montero quiere un cara a cara con Moreno "como sea"

Mientras se cierran las listas del PSOE en las provincias, con varios focos de tensiones internas, la candidata María Jesús Montero participó en un desayuno del Forum Europa en Sevilla para desgranar algunas claves de su campaña. El PSOE necesita sacar al PP de una "campaña hipotensa" y "sin pulso" y creen que los debates serán el antídoto para animar el debate. Montero cerró su comparecencia retando, de nuevo, a Moreno a debatir "como quiera, cuando quiera, en el formato que quiera, como sea", convencida de que ese cara a cara con el presidente de la Junta puede beneficiar su estrategia. TVE ya ha lanzado la oferta de varios debates. El PP guarda silencio pero todo apunta a que lo evitara.

"Quieren muchas fotos, de fiesta en fiesta, de evento en evento, tocando la fibra sensible de la gente y con una imagen de amabilidad y moderación que nada tiene que ver con la política que se practica", avisó Montero. De la Semana Santa pasaremos a la Feria de Sevilla, con romerías y fiestas de primavera en cada rincón de Andalucía. Fechas en las que los andaluces desconectan de sus problemas y del día a día y que facilitan al PP hacer una campaña de bajo voltaje político, centrado en lo humano y en las emociones y con Juanma Moreno como protagonista de la estrategia. Justo lo que quiere revertir un PSOE que quiere desplazar el eje de la campaña al debate sobre los servicios públicos, para convertir el 17M en "un referéndum sobre la sanidad pública". La misión es trasladar que Moreno "es una persona educada pero no es un político moderado" porque sus políticas, dijo, "son radicales" y "neoliberales". "Si hablamos de política la cosa se le va a complicar en las próximas semanas", señaló la socialista.

"Hablemos de política"

Sanidad, universidades privadas, dependencia, vivienda… son los temas que el PSOE quiere situar en el centro del debate político de una campaña que contará con desembarco de todo el partido. ¿Vendrá Salvador Illa pese a que le perjudica el discurso del agravio de Andalucía frente a Cataluña? “Encantada de que participe en mi campaña. Es un activo del PSOE”, zanjó, subrayando que es “unánimemente reconocido” que la situación en Cataluña nada tiene que ver antes y después del presidente socialista. ¿Y Óscar Puente?, que incendió la precampaña con sus arremetidas por la paralización del AVE a Málaga. "También vendrá, habrá nutrida representación de ministros del Gobierno de España" y de Pedro Sánchez, con el que cuenta en varios actos en Andalucía, "más de cinco", con presencia en la mayoría de las provincias. La agenda aún no está cerrada pero este es el diseño previsto.

Interpelada sobre el episodio vivido en Cabra (Córdoba), donde un exedil socialista fue reducido tras increpar a Juanma Moreno, Montero fue firme: "Condena absoluta a cualquier tipo de violencia política, sea sobre quien sea". Eso sí, le "llamó la atención" que nadie haya dicho nada cuando ese tipo de episodios se producen contra ella. "Un exconcejal del PP en Málaga nos agredió verbalmente a quienes íbamos a entrar una cofradía, está en las redes. No he escuchado nada. Nadie le pregunta al PP", lamentó. En el caso del socialista que increpó al presidente de la Junta, su mujer es víctima de los cribados en el cáncer de mama. Montero exigió mejor trato a esas afectadas. "Las mujeres del cribado de cáncer de mama merecen que se les dé información sobre lo que ha ocurrido", reclamó.