Diferencias entre Pablo Iglesias y Antonio Maíllo por el pacto electoral en Andalucía: "Podemos no va a estar en el Parlamento"

Hay pacto en la izquierda, pero siguen las diferencias. El candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha evitado responder a las críticas del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre el acuerdo para concurrir a los comicios autonómicos. Frente a esto, el líder nacional de Izquierda Unida ha defendido el trabajo de la coalición y ha confiado en mejorar los resultados el 17 de mayo.

El Viernes Santo, Podemos, Izquierda Unida y Sumar anunciaban que sus formaciones habían alcanzado un acuerdo in extremis para reeditar la coalición electoral. Sobre la campana, como ya había ocurrido en 2022, las formaciones celebraron que en los colegios electorales andaluces, solo habrá dos papeletas entre las que elegir. Maíllo ha insistido en la importancia de este acuerdo en Espejo Público.

De los primero en manifestarse en contra del acuerdo alcanzado ha sido el fundador de Podemos y exlíder de la formación, Pablo Iglesias. El exvicepresidente del Gobierno lamentaba este lunes en RNE que "hay mucha gente de Podemos estos días que está indignada". "El acuerdo muy generoso con Podemos no es, porque no va a haber ningún diputado de Podemos en el próximo Parlamento andaluz", insistía.

Maíllo evita enfrentarse a Iglesias

Podemos, el último en subirse al barco, ha aceptado mantenerse en Por Andalucía a cambio del número uno por Jaén y el dos por Sevilla, puestos que, de repetirse los resultados electorales, no obtendrían escaños. Las listas moradas están todavía por decidir y en Podemos Andalucía sostienen que tienen que convocar sus órganos, pero su candidato, Juan Antonio Delgado, no podría ir por Sevilla, ya que Maíllo lidera la lista, que son cremallera.

Una vez más, como ya ocurrió en 2022, Podemos ha estirado los plazos al máximo. Durante meses, los representantes de la coalición, que trabaja en las elecciones desde el verano de 2024, han recordado a los morados que ellos seguían trabajando. Las listas estaban hechas, el programa electoral tenía ya un boceto sobre el que trabajar y Maíllo alertaba de que, quien se sumara, tendría que aceptar estas circunstancias.

Maíllo ha evitado enfrentarse al anterior líder de los morados a nivel nacional. El candidato de la coalición a la Junta de Andalucía ha definido el pacto, que él ha tratado de alcanzar en todo momento, como excelente. Aunque ha puntualizado que él respeta "las opiniones", pero ha recordado que este pacto "ha sido aprobado por las organizaciones", que, en su opinión, responde a "un mandato popular que se nota en la calle".

Giro en Podemos

El candidato a la presidencia de la Junta asegura que el pacto del Jueves Santo, como el mismo lo ha apodado, se transformará en "optimismo" y confía en que este pacto se traduzca en "una movilización de sectores progresistas de izquierdas que estaban en la abstención". Aunque ha evitado comentar el silencio de la cúpula nacional de Podemos, ha subrayado que el acuerdo cuenta con el apoyo de la dirección andaluza de los morados.

Pese a que durante un tiempo parecía que llegar a un acuerdo era imposible. En los últimos meses, los sectores más críticos sobre el pacto se abrieron poco a poco a la posibilidad de reeditarlo. El propio candidato, escogido por las bases moradas, aseguraba a El Correo de Andalucía, que "siempre" había partido y que el entendimiento era posible.

Esta firma marca un nuevo camino en las relaciones de los partidos a la izquierda del PSOE después de las disputas entre Podemos y Sumar. Los resultados de las elecciones en Castilla y León, donde estas formaciones no han obtenido ningún escaño provocó un cambio en el discurso de los morados en Andalucía. Ahora, Maíllo confía en mejorar los cinco escaños que la formación tiene en este momento.