Montero recluta a Carmen Romero para la campaña andaluza como contrapunto al papel de Felipe González

De todas las personas que María Jesús Montero, y su equipo de campaña, podían haber elegido para presentarle en el desayuno de este martes en Sevilla, la escogida ha sido Carmen Romero (Sevilla, 1946). Y no compareció para cumplir con un protocolo ni para aportar un aval sentimental de vieja guardia. Compareció para fijar un sentido político. A sus 80 años, con la serenidad de quien ha visto pasar varias vidas por delante de sus ojos, como diputada y eurodiputada y desde el interior del palacio de la Moncloa durante su matrimonio con el expresidente del Gobierno Felipe González, reaparece en un momento en que el socialismo andaluz busca relato, memoria y pulso. Y lo hace no como una figura decorativa ni como un recuerdo venerable, sino como lo que siempre fue: una conciencia política con criterio propio. "Yo estoy aquí como homenaje a esta generación nuestra. Cuando hay incertidumbre, hay que mirar al pasado para reforzar esa autoestima". Ni una gota de melancolía en sus palabras.

Hace unos días participó en el aniversario del congreso que UGT organizó en Cádiz en 1976, el primero que se pudo hacer (aunque en la clandestinidad) tras la muerte de Franco, y este martes ha sido la encargada de presentar la candidata socialista en el desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en el hotel Alfonso XIII. "Cuando tú nacías yo estaba haciendo Filosofía aquí cerquita y tú vas camino de los 60 así que echa el cálculo", dijo sonriente ante la sorpresa general de la sala: "¿Pero esta mujer tiene 80 años?". Merece mención la lucidez y el estado de forma de una mujer que estuvo, como tantas, tantísimas otras, a la sombra de un hombre durante demasiado tiempo. "¡Qué bien sientan algunos divorcios!", se escuchó a la salida del desayuno en algún corrillo.

La candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y la exdiputada socialista Carmen Romero (i), se saludan durante su participación hoy martes en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Sevilla. / Julio Muñoz / EFE

Su presencia en Sevilla no es casual ni anecdótica. "Tendrá un papel en esta campaña", explican fuentes de San Vicente, cuartel general del PSOE andaluz. Y sirve de contrapunto al rol del PSOE caoba de Felipe González quien, apenas 72 horas después de que Juanma Moreno activara el botón electoral para el 17 de mayo, se sentó junto al presidente de la Junta de Andalucía, con la excusa de hablar de la faceta política de Cayetana de Alba, en el centenario de su nacimiento. Aprovechó, como tantas otras veces, para hacerle un traje al Gobierno de España: de la crisis ferroviaria a las concesiones en Cataluña. "¿Es más de Moreno o de Montero?", le preguntaron a la entrada del acto. "Soy socialista", respondió González jugando a no mojarse aunque salió empapado.

"María Jesús sabe de dónde venimos y dónde queremos llegar", subrayó de la candidata. Y le habló para recordarle al socialismo andaluz -ampliamente representado en este acto cuando y en plena ebullición por el cierre de las listas en Cádiz, Almería y Córdoba- que una campaña no se sostiene solo con eslóganes ni con sondeos: se sostiene con memoria, con legitimidad y con una idea de país. Y eso está fajado el socialismo andaluz: "Soy una candidata del BOJA, no del HOLA", dicen los suyos que será una de las frases que repita Montero en mitines y entrevistas.

"Nos hace falta un millón de votos más que los que nos votaron hace cuatro años"

"Nos hace falta un millón de votos más que los que nos votaron hace cuatro años: Echo cálculos y eso son 150 mil votos más por cada provincias. En qué colina te tienes que subir porque en toda Andalucía se tiene que escuchar tu voz", le animó Romero a Montero, de la que dijo que "necesitamos una mujer como tú capaz de llevar adelante esa transformación de andaluza. Has sido consejera sanitaria, fuiste capaz de conectar la investigación con las empresas, lo hiciste con las empresas farmacéuticas y eso es lo que necesitamos para las universidades, universidades a las que tenemos sin liquidez porque este gobierno andaluz las está ahogando".

"Abrió un camino que fue fundamental para que otras mujeres transitáramos por esa senda para que luego lo allanáramos más para que otras pasaran" María Jesús Montero — Candidata PSOE-A

"Se trata de llegar a la meta, que es el bienestar común, en esta carrera de relevos que es la política", ilustró Montero al hablar de ella. Y pocas imágenes describen mejor la escena. Romero representa justamente eso: el testigo que no pesa, pero obliga. Romero representa a la generación que "abrió un camino que fue fundamental para que otras mujeres transitáramos por esa senda para que luego lo allanáramos más para que otras pasaran".

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Por eso Carmen Romero puede acabar siendo en esta campaña algo más que una telonera de lujo una autoridad moral. Una mujer "tejedora", "eslabón a eslabón" representante de esas mujeres orilladas por la historia que escribieron ellos. Como Artemisia Gentileschi, la pintora del XVII, coetanea de los grandes, tan brillante como ellos, a la que se empieza a apreciar ahora. En sus años en Moncloa, y tras haber abandonado las clases, Romero tradujo del italiano la novela que escribió Ana Banti sobre esta artista, una mujer que fue violada de joven, que eligió como protagonista de sus cuadros a mujeres, como heroínas o víctimas, pero siempre poderosas.