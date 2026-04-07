Tres provincias andaluzas, en aviso por lluvias este miércoles mientras llega una masa de polvo africano que traerá lluvia de barro

Una borrasca atlántica situada al oeste de la península ha activado avisos amarillos de Aemet en Andalucía para este miércoles, 8 de abril, por lluvias y tormentas en Sevilla, Málaga y Córdoba, con posibilidad que puedan aumentar en las próximas horas. Una circunstancia que se agrava con la llegada de polvo en suspensión procedente del norte de África, que provocará precipitaciones en forma de barro, según recalca Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía.

Los avisos en Andalucía: por el momento tres provincias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este miércoles avisos amarillos por lluvias y tormentas en tres provincias andaluzas: Córdoba, Málaga y Sevilla. En todos los casos, la alerta estará vigente desde la medianoche hasta las 09.00 horas y responde a una previsión de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

En Córdoba, los avisos afectarán a la Subbética; en Sevilla, a la Sierra Sur; y en Málaga, a las comarcas de Antequera, Ronda, Sol y Guadalhorce y la Axarquía. Además de la lluvia, Aemet prevé tormentas en todas esas zonas durante la primera parte de la jornada.

Borrasca este miércoles afectando a la península y Andalucía. / ECMWF

En general se esperan este miércoles en Andalucía cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones persistentes acompañadas de depósitos de barro, que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el tercio central de la comunidad. Las temperaturas, en descenso generalizado, notable en las máximas, y los vientos de flojos a moderados.

Cómo serán las lluvias de barro

Las precipitaciones asociadas a esta borrasca procedente del norte de Lisboa propiciarán lluvias de barro desde el martes 7 hasta el viernes 10 en toda la comunidad andaluza, prolongándose hasta el domingo en las comarcas orientales. De este modo, la llegada de polvo en suspensión procedente del norte de África provocará que las precipitaciones se originen de esta forma.

En declaraciones a Europa Press, Juan de Dios del Pino, ha advertido que en la jornada del martes "ya se están produciendo lluvias en forma de barro en la parte occidental andaluza", que se intensificarán en la jornada del miércoles en las provincias centrales de la comunidad.

En esta línea, el meteorólogo ha precisado que la evolución de las lluvias de barro en la comunidad durante toda la semana dependerán "en función de la densidad de polvo y de la cantidad de precipitación que caiga que cada zona".

En este sentido, el delegado territorial de la Aemet ha concretado que durante el próximo jueves, 9 de abril, se esperan menos precipitaciones de forma generalizada en la comunidad andaluza, mientras que el viernes persistirá el barro, pero aún con un nivel de precipitación menor al de los anteriores días.

En cambio, Del Pino ha pronosticado que durante el fin de semana seguirán persistiendo las lluvias en forma de barro, pero se focalizarán principalmente en las comarcas granadinas y almerienses. Así, el sábado "se espera que las lluvias se produzcan únicamente en la parte oriental", mientras que el receso de las mismas se producirá "a partir del domingo".

Bajo este contexto, Del Pino ha apostillado que esta vuelta de las lluvias a la comunidad andaluza tras una Semana Santa marcada por la ausencia de las precipitaciones vendrá asociada con un descenso de hasta diez grados en las temperaturas máximas. De este modo, el próximo miércoles se espera un máximo de en torno a 20 grados "sobre todo en la parte occidental, afectando a las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva".