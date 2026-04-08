La Aemet avisa de un giro brusco del tiempo en Andalucía: de las lluvias al calor anómalo y otra vez al frío

Andalucía vivirá este jueves un acusado repunte térmico, con temperaturas máximas que rozarán los 30 grados en provincias como Granada, Jaén y Almería, en una jornada marcada además por el ascenso de las mínimas en casi toda la comunidad, salvo en el tercio central.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará el aviso amarillo, a las 13.00 horas, en Almería por fuertes vientos y fenómenos costeros, mientras que en Granada estará vigente desde las 15.00 horas por fenómenos costeros.

Andalucía vivirá en apenas tres días un giro brusco del tiempo que se notará especialmente en el interior oriental de la comunidad. El contraste será especialmente llamativo en Granada y Jaén, donde las máximas bajarán 13 grados, al pasar de 29 a 16. También será notable el descenso en Almería, con una caída de 9 grados entre los 28 del jueves y los 19 del domingo. En el resto de Andalucía el cambio será más moderado, pero igualmente claro: Córdoba perderá 4 grados, Sevilla 3, Huelva 2 y Málaga 1, mientras que Cádiz se mantendrá estable en 20 grados.

Cielos nubosos y barro

Habrá intervalos de cielos nubosos en el tercio occidental de la región, con precipitaciones débiles a moderadas y acompañadas de depósitos de barro.

En el resto, los cielos estarán poco nubosos, salvo nubes bajas matinales en el interior, según la predicción de la Aemet.

Fin de semana con frío El sábado traerá un "importante cambio de tiempo" con la llegada de un frente frío que atravesará la península. Se esperan precipitaciones generalizadas, más intensas en el Cantábrico y zonas de montaña, con tormentas y un descenso acusado de las temperaturas, ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El descenso térmico continuará el domingo, una jornada muy fría para la época, más propia del invierno en la que se esperan heladas en zonas del norte y del centro, así como nevadas en cotas bajas. El contraste será notable: ciudades que el sábado superarán los 20 grados podrían registrar máximas entre 5 y 10 grados el domingo.

El viernes estará marcado por temperaturas anormalmente altas para un mes de abril y aunque existe cierta incertidumbre en el pronóstico, se espera un nuevo repunte térmico, "con valores propios de junio" y más de 10 grados por encima de lo habitual.

Muchas localidades superarán los 28 grados, y en Madrid no se descarta alcanzar los 30 grados, "un registro muy poco frecuente en estas fechas", ha explicado Del Campo: "Desde 1920, esa cifra solo se ha alcanzado en tres ocasiones -una en 1945 y dos en 2023- en el observatorio del parque de El Retiro".

Se registrará además alguna lluvia en el oeste y sur de Andalucía, y en las Canarias lloverá en el norte de las islas más montañosas.