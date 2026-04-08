Andalucía pierde médicos todos los días: 15 facultativos se trasladan a otras comunidades o países cada semana

Andalucía pierde médicos todos los días del año. Esa es una de las principales conclusiones del Informe de Datos Demográficos del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) de 2025, presentado este martes en la sede del Colegio de Médicos de Sevilla. El estudio analiza desde 2008 el comportamiento demográfico del colectivo médico andaluz a partir de variables como las jubilaciones, los traslados, la formación, las especialidades o las plazas MIR. Y, un año más, la fuga de talento vuelve a situarse entre las principales preocupaciones del sistema: en 2025 aumentó de nuevo la cifra de traslados.

Se trata de una de las principales lacras que arrastra el sistema sanitario público andaluz, ya que implica la pérdida de recursos humanos en hospitales y centros de salud y provoca saturación en consultas y la ausencia de especialistas, especialmente en zonas rurales. En concreto, en 2025 se registraron 521 traslados entre provincias, 646 a otras comunidades autónomas y 114 a otros países. Dicho de otra forma, Andalucía perdió alrededor de 15 médicos cada semana. La tendencia, además, se consolida en el último lustro: desde 2021, cuando se contabilizaron 914 traslados, las solicitudes para cambiar de destino han crecido un 40,2% en cuatro años, hasta alcanzar las 1.281 el último año. Solo respecto a 2024, la comunidad registró 151 traslados más.

En los últimos cuatro años las solicitudes para cambiar de destino han crecido un 40,2% hasta alcanzar las 1.281 en 2025

Para el presidente del CACM, Alfonso Carmona, este escenario responde a varios factores: la falta de tiempo para investigar y conciliar con la vida personal, los bajos salarios, la escasez de medios y la falta de reconocimiento de especialidades como Medicina de Familia, uno de los ámbitos asistenciales más castigados por las condiciones laborales. “La gente sabe que tiene que vivir de la Medicina y se va donde mejor le paguen. No estamos bien pagados en ningún sitio de España, hay mucha diferencia con Europa, pero también hay diferencia entre Andalucía y el resto de comunidades, seguimos muy por debajo de la media nacional a nivel de salario”, explicó Carmona.

La secretaria del CACM, Mercedes Ramblado, puso el foco en la falta de medios para desarrollar una carrera investigadora en Andalucía. “Los médicos que quieren investigar se ven obligados a hacerlo por la tarde o por la noche, no forma parte de su jornada laboral porque tienen tanta carga asistencial que no tienen suficiente tiempo. En otros países, la investigación está completamente integrada en la jornada laboral”, señaló. Para paliar esta situación, ambos representantes del colectivo insistieron en la necesidad de que las administraciones públicas impulsen una “gestión planificada” de la actividad asistencial para identificar “dónde se necesitan los medios”. “Necesitamos saber dónde hacen falta más médicos y de qué especialidades para responder a la demanda de la población sin saturar las consultas”, abundó la médica.

Récord de médicos en seis años

Según el informe del CACM, en 2025 se registró un total de 40.765 médicos colegiados en activo. Se trata de una radiografía exhaustivamente representativa del colectivo en Andalucía, ya que casi el 100% de los profesionales que ejercen deben estar colegiados. Es, además, la cifra más alta desde 2019, cuando se contabilizaron 33.235 médicos colegiados. Desde entonces, el colectivo ha crecido alrededor de un 22,7%. Del total, el 62,7% ejerce en la pública, el 22,6% en la privada y el 12,6% en la mixta. Por provincias, Sevilla continúa siendo la que concentra un mayor número de facultativos en activo (9.876), seguida de Málaga (9.042) y Cádiz (5.438).

Necesitamos saber dónde hacen falta más médicos y de qué especialidades para responder a la demanda de la población sin saturar las consultas Mercedes Ramblado — Secretaria del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM)

Sobre este escenario, Carmona insistió en la “errónea idea” que, a su juicio, sostienen los políticos sobre la falta de médicos. “A todo el mundo le ha dado por decir que faltan médicos en España, pero no faltan médicos. Lo que hace falta son especialistas y no se forman como churros: tardan años y tienen que hacerse en hospitales homologados y preparados para una formación de excelencia. Partiendo de eso, hace falta definir qué especialistas necesitamos y dónde los necesitamos”, abundó.

En 2025 se registraron 4,7 médicos por cada 1.000 habitantes, lo que equivale a un facultativo por cada 213 habitantes

Actualmente, hay 5.906 médicos en formación de especialidad MIR, 5.829 sin especialidad y 35.080 que ya son facultativos especialistas. Estos datos estabilizan el escenario andaluz respecto a 2024: hay 4,7 médicos por cada 1.000 habitantes. Esto equivale a un médico por cada 213 habitantes, una cifra muy similar a la del año anterior, cuando ascendía a 219 habitantes por médico.

Si se pone el foco en las ratios provinciales, se aprecia una cierta desigualdad entre territorios. Granada, pese a ser la cuarta provincia con más médicos colegiados en activo, es la que reúne un mayor número por cada 1.000 habitantes (5,24), seguida de Málaga (5,05) y Sevilla (4,99). En el otro extremo, Almería se sitúa como la provincia con menos médicos (3,88), por detrás de Jaén (3,9) y Huelva (4,09).

Los MIR no “abastecen” las jubilaciones

Pese al crecimiento del volumen de médicos en la comunidad, las jubilaciones previstas entre 2026 y 2036 pueden convertirse en un talón de Aquiles para el sistema sanitario andaluz. Tal y como revela el informe, se estima que 6.543 médicos se jubilen en el próximo quinquenio (2026/2030). De hecho, en esos cinco años coinciden exactamente las cifras de jubilados y de nuevos residentes: en el periodo 2026/2030, 6.543 residentes podrían terminar su formación.

En la próxima década, las jubilaciones afectarán sobre todo a la Atención Primaria: Pediatría perderá 1.543 médicos y Medicina de Familia 4.940 profesionales.

El escenario cambia de cara a 2036. Para entonces, el CACM estima que las jubilaciones se dupliquen y alcancen las 13.570 bajas. En ese sentido, el informe no esclarece cuántos médicos MIR finalizarían su formación para esa fecha, pero los profesionales que terminen la residencia durante el próximo quinquenio no repondrían todas las jubilaciones hasta 2036. Carmona insistió en que “no es un problema nuevo”, ya que Andalucía “lleva años teniendo una tasa de reposición insuficiente”. “Faltan especialistas y los estamos reponiendo con profesionales que llegan del extranjero, como se hace en Inglaterra, Francia o Suecia”, sostuvo.

En la próxima década, las jubilaciones afectarán sobre todo a la Atención Primaria: Pediatría perderá 1.543 médicos y Medicina de Familia 4.940 profesionales.

La feminización de la Medicina consolida un cambio en la profesión

Otro de los indicadores que Carmona y Ramblado quisieron subrayar fue la consolidación de la feminización de la profesión médica. En 2025, las mujeres representan el 50,6% del total de colegiados. Esta tendencia se refleja aún más en el ejercicio activo, donde las mujeres superan ampliamente a los hombres -22.922 médicas frente a 17.843 médicos-, consolidando un cambio estructural en la profesión.

La tendencia también se traslada al ámbito de la sanidad pública, donde se observa una clara mayoría de mujeres -16.302 médicas frente a 9.295 médicos-, mientras que en la privada siguen predominando los hombres -5.145 frente a 4.095 mujeres-, lo que refleja diferencias en los patrones de inserción laboral.

La diferencia entre mujeres y hombres en activo continúa ampliándose, especialmente en el ámbito público, lo que, según el CACM, refuerza la necesidad de seguir avanzando en políticas de conciliación, protección durante el embarazo y la lactancia, así como en la mejora de las condiciones laborales, incluida la progresiva revisión del modelo de guardias. Por último, se mantiene la tendencia de que las especialidades médicas clínicas presentan una mayor presencia femenina, mientras que las especialidades quirúrgicas continúan estando mayoritariamente ocupadas por hombres, lo que evidencia diferencias estructurales en la elección de especialidad.