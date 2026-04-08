Cádiz se pone en pie de guerra y amarga a Montero el cierre de las listas del PSOE andaluz

Cádiz nunca defrauda. Vivió un congreso provincial de guerra civil hace un año y ha vuelto a complicar el cierre de las listas socialistas para el 17M. La provincia más conflictiva del PSOE andaluz llega con desencuentro con el equipo de la secretaria general, María Jesús Montero, y presentando una lista que no se sabe si será ratificada en el mismo orden por la Comisión Regional de Listas. El secretario provincial, Juan Carlos Boix, que ganó su congreso por 80 votos, ha apostado en los puestos de salida por Juan Cornejo y Rocío Arrabal y ha desplazado a la tercera posición a Fernando López Gil, de San Fernando y figura relevante en el equipo de Montero.

Fuentes del PSOE de Cádiz aseguran que han registrado la propuesta que pactaron con la secretaria general y que ha sido ratificada en la mayoría de las asambleas locales de la provincia. “Quieren ganar en los despachos lo que no ganaron en las primarias”, lamentan. Desde la dirección andaluza desmienten esos términos y se limitan a señalar que López Gil, el impulsor de la oposición a Ruiz Boix, sería deseable que ocupara la posición de salida. La Comisión Regional de Listas se reserva cambios en el orden de los cuatro primeros puestos, subrayan. Enmendar la lista puede generar inestabilidad en un momento en el que el PSOE-A debe afrontar el reto de no caer por debajo de los 30 diputados pero el mensaje es claro: “habrá cambios”. En liza está también la diputada y expresidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, que de momento está fuera.

La otra provincia más complicada ha sido Córdoba, donde ha habido decisión salomónica y el número 1 de la lista no será ni para la secretaria general, Rafi Crespín, ni para su rival interna, la exalcaldesa y diputada andaluza Isabel Ambrosio. La candidatura del PSOE cordobés la lidera la alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, el dos es para Esteban Morales y el tercer lugar lo ocupará Victoria Fernández, hasta ahora jefa de gabinete del ministro de Agricultura, Luis Planas.

En Almería, tras varios encontronazos, la paz llegó antes y el secretario provincial, José María Martín, ha presentado un acta que tiene en el número uno a su secretario de Organización, José Nicolás Ayala, exalcalde de Terque, seguido de Fátima Herrera y del exconsejero andaluz de Agricultura con Susana Díaz, Rodrigo Sánchez Haro. La integración de perfiles susanistas están garantizada en varias provincias. En Sevilla, Verónica Pérez, queda en el quinto puesto, que se logró en 2022.

En Granada, el secretario provincial, Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía, no va en la lista, aceptando la recomendación de la ejecutiva regional de dejar espacios cuando los líderes provinciales ocupen otros cargos públicos e institucionales. Olga Manzano, Paco Cuenca, exlalcalde de Granada y miembro de la ejecutiva de Montero, y la portavoz de Sanidad en el Parlamento andaluz, María Ángeles Prieto, ocupan los primeros puestos.

Huelva la encabeza la vicesecretaria general del PSOE andaluz y portavoz parlamentaria, María Márquez, seguida de Mario Jiménez y Macarena Robles.

En Jaén, el presidente de la Diputación y exsecretario provincial, Paco Reyes, veterano socialista andaluz, será el número 1, lo que obligará al recambio en el ente provincial, cuyo candidato natural es el actual líder de los socialistas jiennenses, Juan Latorre, alcalde de Arjona. En el número dos va Ángeles Férriz, que retó a primarias hace un año y perdió y que es una de las diputadas con más fuste de la Cámara andaluza y de tres Víctor Torres, secretario de Organización del PSOE de Jaén y también parlamentario andaluz. Tanto Férriz en Jaén como Mario Jiménez en Huelva responden a indicaciones directas de Montero a sus secretarios provinciales.

La terna de Málaga, con Josele Aguilar, líder provincial del partido, Ana Villarejo y Dani Pérez, exsecretario provincial y portavoz municipal que saldrá del ayuntamiento para centrarse en el Parlamento, salió de un acuerdo bien avenido que permitirá renovar la candidatura a la alcaldía malagueña, a la que aspira Aguilar.

En Sevilla, lidera María Jesús Montero, con Rafael Recio y la sorpresa ha sido la inclusión en tercera posición de Marta Alonso, concejal de Mairena del Aljarafe y portavoz provincial de Cultura en la Diputación de Sevilla.