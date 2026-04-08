La Feria de la Gamba de Punta Umbría se presenta este jueves con degustación posterior y programación confirmada

La XXX Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría (Huelva) se presenta oficialmente este jueves, 9 de abril, en la Diputación de Huelva a las 12.30 horas. Así lo ha anunciado el alcalde del municipio onubense, José Carlos Hernández Cansino. Un acto que vendrá acompañado de una degustación de gambas posterior.

Ya hay programación y horarios

El ayuntamiento puntaumbrieño ha informado igualmente de la programación y horarios de este evento, que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de abril de viernes a domingo en la Plaza Pérez Pastor. El viernes 24 se inaugurará la Feria de la Gamba, la Chirla y el Boquerón a las 13.00 horas en horario ininterrumpido hasta el cierre del evento, en torno a las 03.00 horas de la madrugada. El sábado 25 continúa la fiesta con la apertura a las 12.00 horas del mediodía y hasta el cierre, también de madrugada a las 03.00 horas. Finalmente el domingo 26 de abril, último día del evento, que comenzará a las 12.00 horas y finalizará a las 18.00 horas de la tarde.

Cartel de la feria de la Gamba de Punta Umbría. / El Correo

Por confirmar los precios de los platos de gambas y marisco

La XXX Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría será una edición especialmente simbólica al coincidir con su 30 aniversario. El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, destacó que será una cita “muy especial” y animó a vecinos y visitantes a reservar la fecha para disfrutar de uno de los grandes reclamos gastronómicos del municipio, con una combinación de producto local, ambiente festivo y actividades para todos los públicos.

Entre las novedades ya confirmadas figura una programación musical pensada para reforzar el atractivo de la feria, con actuaciones de Los Aslándticos, Ana de Caro, Las Soles y Cristian Guerrero, a la espera de que se anuncien más artistas, sesiones de tardeo y DJs. En el plano gastronómico, los precios de 2026 aún no se habían cerrado, aunque la referencia de la edición anterior situaba los platos de marisco en torno a los 7 euros y el resto de propuestas entre 5 y 7 euros, dentro de una oferta amplia con pescado, chacinas, dulces y bebidas.

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Además, el Ayuntamiento dio un nuevo impulso al evento con un acuerdo de 12.000 euros anuales con la empresa local Dislasa Costa de Huelva SL para patrocinar de forma exclusiva el stand de bebidas entre 2026 y 2029, duplicando la aportación de etapas anteriores. Este respaldo llega en un contexto de récord de solicitudes para instalar stands, un dato que refleja el creciente interés por una feria que el Consistorio considera ya un gran atractivo turístico y económico para Punta Umbría.