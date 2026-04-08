La jueza del caso Adamuz estudia la personación de la Junta como acusación particular tras rechazar a tres ayuntamientos
El Gobierno autonómico, ante los últimos avances de la investigación, urge a "llegar hasta el final" aunque la misma petición ha sido rechazada ya a tres ayuntamientos
La Junta de Andalucía ha formalizado ya su petición de personación como acusación particular en la causa que investiga el accidente ferroviario de Adamuz en el que fallecieron 43 personas que dirige el Tribunal de Instancia de Montoro. El Gobierno andaluz, que anunció esta medida alegando la necesidad de contribuir al esclarecimiento de los hechos y por el coste del despliegue de servicios públicos autonómicos que se llevó a cabo, está ahora sólo a la espera de que se determine si su solicitud ha sido o no aceptada.
De momento, ya han sido rechazadas las iniciativas similares planteadas por ayuntamientos como el de Huelva que se basaban en el elevado número de víctimas de este municipio. En total, han sido rechazados ya tres municipios: Huelva, Punta Umbría y Almonte.
"Tras lo que hemos conocido recientemente es más necesario y urgente que se llegue hasta el final de la investigación. Es lo que debemos a las familias", explicó la portavoz del Gobierno, Carolina España, en referencia a los avances de la investigación que apuntan que el sistema de Adif ya detectó días antes una posible rotura de vía. "Siempre vamos a estar a su lado. Ya se ha formalizado la personación pero falta definir la aceptación", completó.
Del mismo modo, la Junta de Andalucía subraya que continúan los trabajos con la figura del comisionado para las víctimas para analizar toda la información que está revelando la investigación. Este organismo, impulsado por el presidente andaluz, Juanma Moreno, está coordinado por Jaime Mora, quien también gestionó el desarrollo del pacto de Doñana. "Lo importante y lo urgente es que llegue al final de la investigación y estaremos al lado de las víctimas y de sus familiares", apuntó España.
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