Las Mareas Blancas entran en campaña y sitúan su reivindicación sanitaria en el centro del debate político para el 17M

La sanidad es, según todas las encuestas, la principal preocupación de la población andaluza de cara a las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo. Las listas de espera, primero, y la crisis de los cribados, posteriormente, han sido durante esta legislatura los principales problemas de gestión del Gobierno de Juanma Moreno que ha sumado hasta cuatro consejeros en ocho años.

En este escenario, la plataforma de las Mareas Blancas, que vienen de conseguir el inicio de la tramitación de su Iniciativa Legislativa Popular con un respaldo amplio del Parlamento, ha desplegado su estrategia para que sus reivindicaciones se sitúen en el centro de la campaña. El domingo 8 de abril ha convocado manifestaciones en todas las capitales (serán las primeras desde la convocatoria electoral) y este miércoles han recabado la adhesión a su manifiesto de las tres formaciones de izquierda: PSOE, la coalición Por Andalucía y Adelante Andalucía.

De esta forma, los candidatos del PSOE, María Jesús Montero, Por Andalucía, Antonio Maíllo, y Adelante Andalucía, Begoza Iza (José Ignacio García no pudo acudir) han suscrito la adhesión a un documento que reivindica “la recuperación de la calidad del sistema público sanitario andaluz” y que recoge una docena de medidas que se deben implementar en la próxima legislatura.

Entre las propuestas destaca un plan plurianual de recuperación de la inversión sanitaria perdida entre los años 2010 y 2014 (durante el gobierno del PSOE); la profesionalización de la gestión sanitaria, un aumento de los profesionales y una dignificación de sus condiciones, el refuerzo en la atención primaria o un plan de choque contras las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y consultas con especialistas.

“Queremos conseguir que el Sistema Sanitario Público Andaluz preste el soporte necesario para que las andaluzas y los andaluces disfruten de una vida saludable, alcanzando la máxima esperanza de vida que permita la ciencia y libre de discapacidad, y no como ahora, que el desmantelamiento actual del sistema está causando niveles precoces de discapacidad y un número creciente e inaceptable de casos de mortalidad evitable”, recoge el documento.

“No se puede esperar otros cuatro años”

La primera en firmar el documento fue la secretaria general del PSOE y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, quien denunció el elevado volumen de listas de espera que mantiene el sistema sanitario andaluz e hizo un llamamiento a la movilización del voto de cara al 17M: “No podemos aguantar cuatro años más de privatizaciones y de incapacidad de afrontar los problemas de gestión de la sanidad”. En esta misma línea, también en el Parlamento, Maíllo y Begoña Iza suscribieron el manifiesto y se adhirieron así también a esta nueva movilización que tendrá como escenario las ocho capitales el próximo domingo.

La sanidad es uno de los pilares sobre los que se asienta la campaña de las formaciones de izquierda de cara a las próximas elecciones autonómicas y el eje sobre el que pretenden configurar una "sorpresa" que dé un vuelco a los sondeos. En este sentido, la propia Montero confió en que se produzca una movilización del electorado en la recta final que cambie las previsiones. En este sentido, recordó que ya ha habido dos episodios, con Javier Arenas y con Susana Díaz, en los que un giro durante la campaña alteró las previsiones electorales de formaciones que se daban ya por ganadoras.