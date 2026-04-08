Mercadona expande sus cafeterías en Andalucía: ya son 21 los supermercados con este servicio
La cadena avanza en la implantación de su servicio de café recién hecho en la comunidad andaluza con aperturas y nuevas incorporaciones durante abril
Mercadona sigue expandiendo su servicio de cafetería en sus supermercados en España, con café recién hecho junto a sus mesas dentro de los establecimientos. Una ambiciosa apuesta empresarial hasta el punto de que la compañía de Juan Roig tiene previsto ampliar hasta los 500 supermercados en España con este servicio en este año 2026. En la actualidad lo ofrecen en aproximadamente 250. Andalucía figura entre los territorios donde esta implantación ya es visible.
Así es el servicio de cafetería
El servicio de café recién hecho y recién molido de Mercadona se está implantando de forma progresiva en sus tiendas y ya son numerosos los supermercados en toda España que lo tienen implementado. Según explica la empresa, el café se prepara con grano molido al momento y el punto de servicio está situado en una de las entradas principales del establecimiento, donde también se puede realizar el pago directamente.
La cadena ofrece varias modalidades, entre ellas café solo, cortado, café con leche y capuchino. El servicio está planteado tanto para consumir la bebida dentro del supermercado, en la zona con mesas y sillas donde también se pueden consumir los productos de Listo para Comer u otros, como para llevársela y continuar la compra o la jornada fuera del local.
El servicio se expande en Andalucía: estos son los Mercadona con cafetería
Hasta 21 supermercados en Andalucía cuentan ya o incorporarán a lo largo de este mes de abril el servicio de cafetería en sus establecimientos. Estos son los que ya lo tienen operativo y los que está previsto que lo instalen durante este mes:
- Punta Umbría (Huelva): Avenida de la Libertad.
- Dos Hermanas (Sevilla), a partir del 27/04: Avenida de las Universidades s/n.
- Écija (Sevilla): Ronda del Ferrocarril, 66.
- Barbate (Cádiz), a partir del 29/04: C/ Once de Marzo de 1938, 8.
- Chiclana de la Frontera (Cádiz), a partir del 01/04: Ctra. de la Barbosa, s/n
- Conil de la Frontera (Cádiz): Avda. de la Música, 14.
- Los Barrios (Cádiz), a partir del 23/04: P.I. Los Palmones, II, s/n.
- Rota (Cádiz), a partir del 7/04: Avda. Juan Carlos I, 1.
- San Roque (Cádiz): Ctra. N-340, 25ª (Edif. Mercadona P-3SS)
- Baena (Córdoba), a partir del 23/04: C/ Duque de Ahumada, 10
- Córdoba, a partir del 21/04: C/ Diego Serrano, 12.
- Priego de Córdoba, a partir del 16/04: C/ Roamón y Cajal, 101.
- Benahavís: C/ Picos Alcazaba, s/n (Urb. La Alquería).
- Estepona (Málaga), a partir del 20/04. C/ Josefina Samper, s/n
- Málaga, a partir del 24/04. Avda. Juan Sebastián Elcano, 147.
- Málaga, a partir del 13/04. C/ Alfonso Ponce de León, s/n, Centro Comercial Plaza Mayor.
- Manilva (Málaga), a partir del 21/04. C/ Bolivia, 18.
- Marbella (Málaga), a partir del 15/04. C/ Santa Leonor, s/n.
- Vélez-Málaga (Málaga), a partir del 30/04. Ctra. Torre del Mar - Vélez Málaga, km. 0,4.
- Baza (Granada). Avda. José Salinas, s/n.
- Guadix (Granada). Avda. Medina Olmos, 76.
Más servicios dentro de la tienda
En esa línea, el café se suma a otros cambios que Mercadona viene introduciendo en sus tiendas en los últimos años, como la nueva pescadería o la expansión de Listo para Comer. Con ello, la cadena sigue adaptando sus supermercados a nuevas formas de compra y consumo, con más servicios dentro del propio establecimiento y espacios para que la visita sea más rápida y cómoda.
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