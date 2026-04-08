Montero apela a la "unidad y democracia interna" para cerrar las listas para el 17M: El PSOE-A no designa "por dedo"

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha realizado este miércoles un llamamiento a la "unidad" y a "dejar trabajar" para cerrar la elaboración de las listas con las que su formación concurrirá a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, para lo que ha reivindicado la "democracia interna" de su partido, del que ha subrayado que no realiza designaciones "por dedo".

El PSOE está enfrascado en la elaboración de las candidaturas con acuerdos ya en todas las provincias salvo en Córdoba y en Cádiz. En Almería, donde también hubo conflicto, ya se ha cerrado un acuerdo y hay paz también en el resto de provincias, confirman fuentes de la dirección regional. La secretaria general del PSOE cordobés, Rafi Crespín, se ha impuesto como número uno en la candidatura y ha concitado un profundo rechazo del resto de familias del partido. Crespín es diputada nacional y la orden de la ejecutiva de Montero es que los secretarios provinciales que tienen cargos en otras instituciones den un paso al lado y no encabecen las candidaturas para dejar sitio. Le disputa esa posición la exalcaldesa de Córdoba y actual diputada andaluza Isabel Ambrosio.

La situación está tan enconada como en Cádiz, donde el secretario provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, que se impuso por la mínima en el congreso provincial, tampoco atiende a razones y mantiene el veto a Fernando López Gil, figura relevante en la dirección de Montero. Si no se cierran acuerdos, la ejecutiva regional tendría que dar un golpe de mano y decretar cambios antes de que se celebre este viernes el Comité Director que ratifica las candidaturas. La primera prueba orgánica de Montero, la confección de las listas, no está siendo nada fácil, como ya adelantó El Correo de Andalucía.

En el tiempo de descuento

Montero ha lanzado esos mensajes pidiendo unidad en una atención a medios en el Parlamento, y a preguntas de los periodistas sobre el proceso de elaboración de listas que el PSOE-A lleva a cabo esta semana en distintas fases, comenzando por las asambleas locales y terminando en los órganos regionales y federales.

María Jesús Montero ha defendido que el PSOE-A cuenta con "muchas personas que tienen el talento, la capacidad de representar a los andaluces" en el Parlamento, así como con "muchos compañeros con ganas de estar" en la Cámara autonómica "representando esos intereses".

Tras subrayar que el proceso de elaboración de listas es un trámite "normal" en el seno de su organización política, la candidata ha remarcado que ella es "absolutamente respetuosa con las conversaciones" que se mantienen cuando está abierto un "periodo de negociación" como ahora, y ha advertido de que "hasta que las listas no se publiquen definitivamente, no podremos informar de quiénes serán los mejores hombres y mujeres que entendemos que pueden encabezar estas listas".

"Así que hasta que eso se produzca, de mí lo que van a escuchar es una absoluta tranquilidad y, sobre todo, dejar trabajar, que creo que es lo más importante en estos días, dado el interés que despierta también la elaboración de las listas dentro del Partido Socialista", ha agregado a los periodistas la secretaria general, para apostillar a continuación que desea y espera que "ese mismo interés lo despierten otras formaciones políticas" que también estarán en estos días en esta tarea de elaboración de listas, porque "estamos a días de presentar las candidaturas", según ha recordado.

Montero ha señalado así que, "mientras que no salgan las listas oficiales, todo lo que ustedes escuchen o vean son meras especulaciones", y "hay que esperar a las listas definitivas, que tienen su tiempo, sus procesos orgánicos", y en esa línea ha subrayado que el PSOE-A es "un partido democrático" en el que "las asambleas primero proponen los nombres", que después pasan a las ejecutivas provinciales y, posteriormente, al "resto de órganos".

"Así que dejemos trabajar a la democracia interna de mi partido, porque nosotros no designamos por dedo", sino "después de haber escuchado cuál es el sentir de la militancia en general", ha abundado la candidata a la Junta.

Ronda con los secretarios provinciales

De igual modo, a Montero le han preguntado si ha negociado con la exsecretaria general del PSOE-A Susana Díaz la inclusión de personas afines a ella en las listas, y al respecto la actual líder de los socialistas andaluces ha respondido que ella con quien se está "reuniendo es con los secretarios generales de cada una de las provincias, que son los que están representando a la militancia" en el marco de las "asambleas que se han convocado en estos últimos días".

"Es lo que he hecho, es lo que estoy haciendo, y es un proceso que en estos días terminará y se concluirá con las listas definitivas", ha remarcado María Jesús Montero antes de poner de relieve que, "desde el primer día" que asumió la Secretaría General del PSOE-A, ha mandado "permanentemente un mensaje de unidad en el sentido de que todas las manos son necesarias".

En esa línea, ha defendido que en el PSOE-A necesitan "activar a todas las personas que deciden votar al PSOE en unas elecciones generales", mientras que "a veces las elecciones autonómicas no las perciben con tanta urgencia, o no creen que tienen unas competencias tan claras como las que estamos comentando estos días".