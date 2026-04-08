El PP de Sevilla premia al consejero de Industria como número 2 y rescata a Minerva Salas del Ayuntamiento

La confección de las listas en el Partido Popular en Sevilla ha generado, en principio, menos tensión que en el caso del PSOE, pero la nómina completa de nombres que acompañan a cada número uno -todos consejeros salvo el caso de Córdoba, que lo encabeza el secretario general Antonio Repullo- deja lecturas y algunas purgas. En el caso de Sevilla se refuerza al consejero Jorge Paradela -hasta ahora, independiente- y se castiga a Virginia Pérez, que fue elegida presidenta del PP de Sevilla en 2017, reelegida en un tenso congreso en 2021 -frente a Juan Ávila, el candidato de Moreno- y relegada en los cargos orgánicos desde octubre de 2022, tras las elecciones de junio de 2022 y el congreso extraordinario que encumbró a Ricardo Sánchez. Después de este relevo, mantuvo, eso sí, un escaño en el Parlamento que no existirá de cara a las elecciones del 17 de mayo. En 2022, Pérez iba de 3 y Sánchez de 4. En esta convocatoria ninguno de los dos aparece en la lista. Fuentes del PP responden ante esta audiencia que "todo el mundo tiene su espacio".

Así lo ha decidido el Comité Electoral Autonómico del PP de Andalucía este miércoles, que ha aprobado elevar al Comité Electoral Nacional las candidaturas de los populares andaluces en las ocho provincias a las elecciones autonómicas.

Detrás de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, se ha decidido apostar por colocar al consejero Paradela, uno de los fichajes estrella que hizo Juan Manuel Moreno tras las elecciones de 2022 en las que arrasó con 58 diputados. Paradela ha sido uno de los consejeros que menos dolores de cabeza le ha dado al presidente de la Junta, más bien al contrario, de la Consejería de Industria, Energía y Minas han salido a lo largo de los estos últimos cuatro años algunos de los proyectos que más lucimiento le ha reportado a la administración andaluza, caso del valle del hidrógeno verde o la reapertura de la mina de Aznalcóllar.

En el número 3, el PP tira también de cargos de la Junta y ficha a Susana Cayuelas, hasta ahora directora de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Nacida en Córdoba (1967), es diseñadora de interiores por la escuela de diseño IADE por la Universidad de Nebrija (Madrid) y anteriormente a AVRA había sido delegada territorial de Fomento de la Junta de Andalucía en Sevilla, sumando en una primera etapa las competencias en Cultura y Patrimonio Histórico.

De número 4, se mantiene a Toni Martín, que en la última legislatura ha ejercido de portavoz parlamentario, un auténtico látigo contra la oposición, sobre todo del PSOE.

Y en el número 5 está Minerva Salas, actualmente en el Ayuntamiento de Sevilla aunque orillada en sus funciones. Si consiguiera escaño en su caso no tendría que abandonar su cargo en el Ayuntamiento aunque, fuentes consultadas por El Correo de Andalucía, dan por hecho que esto se entiende como una patada hacia arriba. Salas ejerció de delegada territorial de Turismo y Deportes en la primera legislatura del PP (la del cogobierno con Ciudadanos), entró en el Ayuntamiento de la mano de José Luis Sanz, que la colocó de delegada de Cultura protagonizando, desde el principio, decisiones controvertidas: como el cierre del Lope de Vega o el anuncio de la cancelación del Festival del Cine (decisión finalmente abortada). Apenas un año después, José Luis Sanz decidió sustituirla en sus funciones (por Angie Moreno) y relegarla a un puesto menos en la práctica menos ejecutivo como delegada del área de Gobierno de Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos.

Agustín Aguilera, secretario general del PP de Sevilla, a por el escaño en el Parlamento

Destaca en el número 6 con opciones de recoger su acta como parlamentario Agustín Aguilera, número 2 del PP de Sevilla desde marzo de 2025 tras la crisis de los papeles contra el alcalde de Sevilla. El hasta ahora director de la Oficina Técnica de Hacienda y persona de la máxima confianza de la consejera y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, había ejercido como vicesecretario de Economía, Hacienda y Empleo del PP de Sevilla y fue en las listas del PP de Sevilla al Parlamento andaluz y, de hecho, renunció a incorporarse como diputado tras el fallecimiento de María Díaz Cañete en septiembre de 2024 para continuar en la gestión autonómica.

La elección de Aguilera como mano derecha de Ricardo Sánchez hace un año llegaba en un momento de gran tensión interna después de que las familias del PP sevillano volvieran a desenfundar las armas. El origen: su secretario general y número dos, José Ricardo García, diputado andaluz, había retirado de una notaría de la capital hispalense las cuentas del partido referidas a 2011, 2012 y 2013, tal y como adelantó El Correo de Andalucía. Se había llevado los papeles que allí había depositado en 2018 la expresidenta del partido, Virginia Pérez, y su entonces número dos, Juan de la Rosa, hoy hombre fuerte del alcalde en el ayuntamiento de Sevilla. Hoy, Virginia Pérez ni siquiera aparece en la lista mientras que José Ricardo García aparece el 8 de una lista que cierra la histórica Amalia Gómez.

En una nota, el PP de Sevilla ha defendido que su candidatura al Parlamento el próximo 17M está formada por "un equipo de mujeres y hombres" volcado en mejorar la vida de los sevillanos a los que les une la experiencia y la vocación de servicio público. "A Sevilla, al igual que al conjunto de Andalucía le sientan bien las políticas de Juanma Moreno. Una forma de gestionar que han posicionado a nuestra tierra en un lugar en el que antes no podíamos ni imaginar".