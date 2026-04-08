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Vox sitúa a su portavoz en Sevilla Cristina Peláez como número dos al Parlamento andaluz

Javier Cortés repite como cabeza de lista de la candidatura provincial que obtuvo en 2022 dos concejales

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez.

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez. / Eduardo Briones / Europa Press

Javier Alonso

Javier Alonso

Sevilla

Una vez despejada la incógnita del canditato a la Junta de Andalucía de Vox, que será el gaditano Manuel Gavira, la formación de Santiago Abascal ha sido la primera en hacer pública sus listas completas por cada una de las provincias. Repiten como candidatos Javier Cortés, por Sevilla, Rodrigo Alonso por Almería o el propio Manuel Gavira por Cádiz.

Las candidaturas hechas públicas este miércoles por la formación suponen, además, un impulso a la figura de Cristina Peláez, la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Sevilla y candidata a la Alcaldía en 2023. La líder local de Vox, que ha suscrito los acuerdos presupuestarios con el alcalde, José Luis Sanz, pasará a ser la número dos y ocupará por tanto un puesto en el Parlamento autonómico en caso de mantenerse los resultados de hace cuatro años.

Candidatos por provincias

Las litas de Vox sitúan además a Antonio Sevilla al frente de la provincia de Málaga; Beatriz Sánchez en Granada; Paula Badaneli en Córdoba, Benito Morillo en Huelva y Rafael Segovia en Huelva.

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Todos ellos serán ratificados este jueves en Málaga en un acto de presentación de los candidatos en el que estará presente el presidente del partido, Santiago Abascal, quien entra así en la campaña de las autonómicas en un momento de estancamiento de las expectativas electorales de la formación.

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