Política
Vuelco en Córdoba: el PSOE aparta a Rafi Crespín y a Isabel Ambrosio de la candidatura para las elecciones andaluzas
La alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, encabezará la lista del PSOE en Córdoba, mientras que Esteban Morales, exalcalde de Puente Genil, ocupará el segundo puesto
Sorpresa en el PSOE de Córdoba: Rafi Crespín no liderará la candidatura socialista a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, a pesar de que la secretaria provincial se había postulado para hacerlo de manera pública este mismo lunes. Finalmente, Crespín ha terminado cediendo en el pulso con el PSOE regional. La líder de los socialistas cordobeses no dará el salto a la Cámara andaluza, a pesar de que esa era su intención primera, tras llegar a un acuerdo con la dirección regional. Crespín seguirá siendo diputada en el Congreso donde está desde el año 2019.
Pero las sorpresas no acaban ahí. Según ha podido saber este periódico tampoco irá en la plancha socialista la exalcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, que encabezó la candidatura en 2022 y esperaba revalidar su presencia en los primeros puestos en los próximos comicios junto a la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. La pugna entre Ambrosio y Crespín parece haber terminado colmando la paciencia de la dirección en Sevilla, que habría optado finalmente por una decisión salomónica: ni una, ni otra.
De este modo, el único que no se cae ni de las quinielas ni de la candidatura es el portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba y exalcalde de Puente Genil, Esteban Morales, que irá de número 2 como estaba previsto.
Más sorpresas
La salida de Crespín y Ambrosio de la plancha, ha llevado al PSOE andaluz a apostar por dos caras nuevas en la nómina de mujeres (las listas deben ser cremallera), ya que tampoco ocupará ninguno de los primeros puestos Ana Romero. La exalcaldesa de Montoro fue la número 3 hace cuatro años. De este modo, el PSOE habría optado por otra alcaldesa para encabezar la candidatura: Silvia Mellado, regidora de Fuente Obejuna por tercer mandato consecutivo, mientras que el número 3 lo ocupará Victoria Fernández, hasta ahora jefa de gabinete del ministro de Agricultura, Luis Planas, y exconcejala en el Ayuntamiento de Córdoba. De número 4 irá Mariano Poyato.
En las últimas elecciones, el PSOE obtuvo tres diputados por Córdoba (el PP se llevó 7 de los 12 diputados): Isabel Ambrosio, Antonio Ruiz, profesor de la Universidad de Córdoba, la sorpresa que dio el salto a la política institucional; y la exalcaldesa de Montoro, Ana María Romero.
Plazos para aprobar la candidatura
Las ejecutivas provinciales del PSOE en Andalucía deben remitir miércoles al regional su propuesta de listas y el viernes, reunidas las comisiones de listas y la de ética y garantía, el comité director del PSOE de Andalucía aprobará las candidaturas definitivas de las ocho provincias andaluzas.
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