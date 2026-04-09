Más de 2.200 escuelas infantiles andaluzas afrontan en vilo una negociación clave con la Junta para ampliar las plazas gratis

Las escuelas infantiles andaluzas volverán a reunirse este jueves con la Consejería de Educación para retomar la negociación de la actualización del precio de la plaza del primer ciclo de Infantil de cara al curso 2026/2027. La cita llega tras el anuncio de la gratuidad de las guarderías para niños entre 1 y 2 años, en plena precampaña electoral y con el proceso de escolarización abierto para 127.560 menores de 0 a 3 años.

La última reunión, celebrada el pasado 19 de marzo, terminó sin acuerdo. Asociaciones y patronales abandonaron entonces la mesa de negociación y, pocos días después, convocaron una multitudinaria concentración ante el Parlamento andaluz para denunciar la situación. Ahora son 2.230 los centros adheridos al programa de ayudas de la Junta, 26 más que el curso anterior, los que esperan con inquietud el resultado de un encuentro que puede marcar el futuro económico de las escuelas.

Un conflicto que viene de lejos

Para entender el origen del problema hay que remontarse a 2020. Desde entonces, el precio por plaza se mantiene congelado. No ha cambiado ni la cantidad que pagan las familias ni la aportación que realiza la Junta de Andalucía.

La Administración autonómica sostiene que en la reunión de este jueves comenzará a trabajar en propuestas para compensar el incremento de costes

El sector lleva años reclamando una actualización de ese importe. Las patronales consideran que la tarifa actual, fijada en 240,53 euros mensuales, "está desfasada" y ya no cubre el aumento de gastos que han tenido que asumir los centros en estos años. Aseguran que, desde entonces, han subido los salarios, el coste de la alimentación, los alquileres, la energía y el resto de gastos corrientes. Por eso insisten en que mantener el mismo precio compromete la viabilidad de muchas escuelas.

El anuncio de la gratuidad agravó la preocupación

La tensión se intensificó aún más después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciara la gratuidad de las plazas para niños de entre 1 y 2 años. El próximo curso las familias estarán exentas de pagar los 240 euros de matrícula, pero sí deberán asumir el coste de 92 euros al mes por el comedor escolar y los 20,90 euros mensuales que cuesta tener inscritos a los niños y niñas en el aula matinal y el aula de tarde.

Las escuelas valoraron de forma positiva la medida en un primer momento, al considerar que puede favorecer la matriculación en esa franja de edad. Sin embargo, ese respaldo inicial también dio paso a la preocupación. El motivo es claro: el sector teme que la gratuidad, tal y como está planteada, no vaya acompañada de una revisión suficiente del precio por plaza. Y eso, advierten, podría empeorar aún más la situación económica de muchos centros.

El sector de las escuelas infantiles teme que la gratuidad, tal y como está planteada, no vaya acompañada de una revisión suficiente del precio por plaza

Casi a contrarreloj, la Junta aprobó hace dos semanas el decreto de gratuidad. La medida que supone un coste adicional que no estaba previsto en los presupuestos de la Administración autonómica que entraron en vigor el pasado 1 de enero. Concretamente, tiene que incrementar los recursos asignados a este programa en 10,3 millones de euros para el último trimestre de este año y en otros 28,9 millones de euros para los seis meses del curso de 1 año en 2027. El coste total de esta medida, por tanto, será de 39,3 millones de euros.

Este martes el Gobierno andaluz anunció además la apertura de 127.560 plazas para el próximo curso en el ciclo de 0 a 3 años. Pese a ello, hasta ahora la Consejería no ha planteado públicamente una subida inmediata del precio por plaza para el curso que viene. De hecho, la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, insistió este miércoles en que existe un “diálogo constante con las escuelas infantiles”, aunque evitó anunciar novedades sobre una posible subida del precio plaza. Esa es precisamente la principal queja del sector.

La Administración autonómica sostiene que en la reunión de este jueves comenzará a trabajar en propuestas para compensar el incremento de costes, que atribuye en parte a medidas y acuerdos sectoriales impulsados por el Gobierno central. Además, defiende que su intención es avanzar hacia un modelo de financiación “estable”, con una revalorización anual pactada, similar al sistema de conciertos educativos. Por el momento, sin embargo, no ha detallado plazos ni cantidades.

Una decisión con lectura política

El anuncio de la gratuidad de las plazas para niños de 1 a 2 años se produjo, además, en un momento políticamente sensible. Llegó apenas cuatro días antes de que Juanma Moreno convocara elecciones para el próximo 17 de mayo. La medida supuso también una aceleración de los plazos inicialmente previstos. En 2024, la Junta y el sector habían acordado una implantación progresiva de la gratuidad en el ciclo de 0 a 3 años a lo largo de seis años.

Ese calendario, sin embargo, se ha acortado de forma notable en la recta final de la legislatura y en pleno clima preelectoral.

El sector exige una solución inmediata

A la espera del encuentro de este jueves, las escuelas infantiles reclaman que la Consejería concrete de una vez cómo y cuándo piensa actualizar el precio de la plaza. Ese es hoy el principal punto de fricción. La negociación debe aclarar si la subida se aplaza al curso 2027/2028, como teme parte del sector, o si se adelanta ya al próximo año académico.

Por eso, la reunión de este jueves se considera decisiva. De ella depende no solo el encaje de la nueva gratuidad, sino también la sostenibilidad de un modelo del que dependen miles de familias andaluzas.