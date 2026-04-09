Adelante Andalucía denuncia ante la Junta Electoral al rey Felipe VI por la entrega de un premio a Juanma Moreno en plena campaña

El próximo 12 de mayo, el Rey Felipe VI entregará a Juanma Moreno el premio Europeo Carlos V como copresidente del Comité Europeo de las Regiones. Será un acto institucional de primer nivel que se celebrará en Extremadura a sólo cinco días de la cita de los andaluces con las urnas. Por este motivo, Adelante Andalucía ha formalizado una denuncia ante la Junta Electoral al considerar que este evento, en plena campaña electoral, vulnera la normativa. En su denuncia, la formación que lidera José Ignacio García, pide la cancelación del evento.

"El Rey Felipe VI no puede darle un premio a Moreno Bonilla a cinco días de las elecciones porque eso es un acto electoral y un acto de campaña. Y la Casa Real no puede hacer campaña por ningún candidato ni siquiera por el PP ", explica el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien advierte que se trata de un acto que refleja "falta de neutralidad".

Adelante Andalucía ha exigido así que el acto sea desconvocado. “Por supuesto nosotros no estamos de acuerdo con que exista la monarquía, con que exista el rey y no querríamos el apoyo del rey, pero nos parece que ya que existe el rey y la monarquía lo mínimo es que mantenga su neutralidad y más ante unas elecciones”, explican.

Esta denuncia se suma a las numerosas que se están cruzando las principales formaciones políticas desde que se activara la normativa electoral una vez que se disolvió el Parlamento andaluz y se fijó la fecha de los comicios. Este miércoles, de hecho, en Sevilla la Junta Electoral suspendió a última hora la proyección de un documental sobre la sanidad andaluza promovido por Mareas Blancas que estaba previsto en una sede municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

Un premio al Comité Europeo de las Regiones

El Comité Europeo de las Regiones recibirá el XIX Premio Europeo Carlos V en una ceremonia que se celebrará el próximo 12 de mayo en el Monasterio de Yuste. El Rey Felipe VI entregará el galardón a la presidenta de este organismo, la húngara Kata Tütto, y al copresidente del comité y jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno. Ambos han confirmado su presencia en el acto y han mostrado el "orgullo" por el reconocimiento.

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha dado a conocer este miércoles el fallo de esta decimonovena edición y ha subrayado el papel del organismo europeo en un contexto internacional tensionado por la inestabilidad y los conflictos bélicos. "En tiempos de polarización y de complejidad política, el Comité de las Regiones ha sabido promover el diálogo, el entendimiento y la cooperación entre realidades muy diversas", ha destacado.