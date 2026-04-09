Aemet lo confirma: un frente afectara a Andalucía este fin de semana y Meteored prevé lluvias de hasta 100 l/m2

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado las lluvias en Andalucía y en media España. Un frente con una masa de aire frío y húmedo que entrará por el noroeste peninsular dará lugar a un tiempo inestable y a una bajada de las temperaturas. Una circunstancia que afectará a Andalucía pudiendo llegar a ser las precipitaciones fuertes en algunos puntos y acompañadas por aparato eléctrico. En este sentido, la web meteorológica Meteored prevé lluvias de hasta 100 l/m2 en alguna zona y puntos entre 30 y 50 l/m2.

En qué provincias lloverá más

Según la previsión de Aemet, el sábado se espera en Andalucía cielos poco nubosos en el extremo occidental, con intervalos de nubes altas en Huelva, Sevilla y Cádiz, aunque pueden llegar lluvias débiles. Cielos muy nubosos en el resto, acompañados de chubascos por la tarde, pudiendo ser localmente fuertes y tormentosos en las provincias de Jaén, Granada, Málaga y Almería. El domingo bajará la intensidad y habrá cielos cubiertos acompañados de lluvias en la mitad oriental en Jaén Granada y Almería, tendiendo a abrirse claros de oeste a este a lo largo de la tarde, con cielos poco nubosos en el resto de provincias andaluzas. En todos los casos, debido al polvo en suspensión puede producirse lluvia de barro.

Según la previsión de Meteored para el fin de semana, en Andalucía habrá puntos en el que se puedan acumular por las lluvias cerca de 100 l/m² en el entorno de Sierra Nevada debido a la orografía de la zona, y entre 30 y 50 l/m2 en Jaén, Granada y límite este de Córdoba. En general la mitad occidental de Andalucía será menos propicia a lluvias intensas que la oriental.

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Las temperaturas, suaves el fin de semana en Andalucía

De cara al fin de semana, las temperaturas en las capitales andaluzas dejarán un ambiente más suave el sábado que el domingo. Para el sábado, se esperan 25 grados de máxima en Sevilla, 24 en Huelva y Córdoba, 23 en Málaga, 22 en Granada, Jaén y Almería y 20 en Cádiz; las mínimas irán desde los 10 grados de Huelva hasta los 15 de Málaga y Almería. Ya el domingo se aprecia un descenso más claro en buena parte de la comunidad, con 23 grados en Sevilla, 22 en Córdoba y Málaga, 21 en Huelva, 20 en Cádiz, 18 en Almería y 17 en Granada y Jaén. En cuanto a las mínimas, oscilarán entre los 8 grados de Córdoba y Granada y los 14 de Málaga, con 10 en Huelva, 13 en Cádiz y Almería, 12 en Sevilla y 11 en Jaén.