Aumenta la densidad de mosquitos transmisores del virus del Nilo en Huelva y Sevilla con el arranque de la primavera

La vigilancia invernal de los mosquitos transmisores de la fiebre del Nilo Occidental en Andalucía ha dejado un dato relevante a las puertas de la primavera: Huelva y Sevilla registraron en marzo un repunte de la densidad de mosquitos vectores, aquellos que no necesariamente son portadores de la enfermedad pero sí capaces de transmitirla. En la provincia onubense se alcanzó un pico de 346 capturas de especies transmisoras a mediados de mes. En Sevilla, donde la Diputación ha inuagurado la mayor campaña de fumigación hasta la fecha, el máximo registrado fue de 50 ejemplares. Aunque los niveles siguen lejos de los observados en verano y otoño, el aumento confirma una reactivación de la actividad coincidiendo con el ascenso de las temperaturas.

Estas primeras semanas, son un preludio de la temporada que está por venir. De cara a la primera, el nuevo periodo de alta circulación, 117 municipios andaluces arrancan en nivel alto de riesgo, 302 en nivel medio y 366 en nivel bajo. La principal novedad es el incremento de 13 municipios más en nivel alto con respecto al año pasado, una categoría que corresponde a aquellas localidades en las que se detectó circulación del virus del Nilo Occidental en su territorio.

Un invierno sin rastro del virus

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, dirigida por Antonio Sanz, ha constatado no obstante que la actividad general durante el invierno ha sido muy baja. Las 44 trampas desplegadas en las ocho provincias andaluzas apenas detectaron presencia de mosquitos culex, principal vector del virus del Nilo Occidental, y todos los análisis virológicos efectuados hasta el momento han dado resultado negativo.

Además de Huelva y Sevilla, la provincia de Málaga también registró actividad puntual durante el invierno, con tres picos por encima de los 80 ejemplares de especies transmisoras y otras dos capturas en torno a los 50 entre diciembre y marzo. En Almería se observó una actividad intermitente, con un máximo de 76 ejemplares a mediados de marzo. En Córdoba no se detectó actividad durante buena parte del invierno, aunque a partir de marzo comenzó una subida progresiva, sin alcanzar picos especialmente destacados. En Granada sobresale un episodio aislado de casi 60 capturas también en marzo.

Cádiz, por su parte, presentó igualmente una actividad discontinua durante el invierno, con un pequeño repunte a mediados de enero, mientras que en Jaén la presencia de mosquitos fue prácticamente testimonial durante todo el periodo analizado, salvo un registro puntual a mediados de diciembre de 2025.

Pese a estos aumentos localizados, la situación dista mucho de la vivida durante el verano y el otoño del año pasado, cuando en algunas trampas se llegaron a superar los 1.000 ejemplares capturados y, en casos concretos, incluso se rebasaron los 10.000. Las densidades detectadas en invierno han sido, por tanto, muy inferiores, aunque el comportamiento observado en marzo refuerza la necesidad de mantener la vigilancia activa en el inicio de la nueva temporada.

La vigilancia anual refuerza el control del virus

Ese seguimiento reforzado responde al cambio introducido el año pasado en el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental, que pasó a tener carácter anual. Por pirmera vez, la Junta decidió mantener trampas permanentes también en los meses fríos con el objetivo de detectar de forma precoz la circulación del virus y anticiparse a posibles escenarios epidemiológicos.

Antonio Sanz ha explicado, durante su intervención en el foro Protegiendo el futuro: vacunación y salud, organizado por el Grupo Joly, que durante marzo y abril continúa el seguimiento mediante 38 trampas centinela instaladas en municipios que estuvieron en situación de alerta la pasada temporada. Ese control se realiza con periodicidad quincenal, aunque pasará a ser semanal a partir de mayo, cuando estén operativas las 120 trampas de la Consejería.

El consejero ha subrayado además que ya se han comunicado a todos los ayuntamientos andaluces los niveles de riesgo asignados a cada municipio para esta temporada. “Los agentes de Salud Pública están desplegados por todo el territorio para ayudar a los responsables municipales en la elaboración de sus planes de control de plagas”, ha señalado.