El candidato de Podemos se queda fuera de los puestos de salida de la lista de Por Andalucía y sin opciones de entrar en el Parlamento

La incorporación 'in extremis' de Podemos al acuerdo ya alcanzado entre Sumar e IU para revalidar la coalición Por Andalucía para el próximo 17 de mayo tuvo un coste para la formación morada. Los principales puestos de las listas ya estaban repartidos y sólo pudieron acceder como puesto con cierta visibilidad al número 2 por Sevilla y la posición de cabeza de lista por Jaén. Estas dos plazas, en cualquier caso, si se repiten los resultados de 2022 no daban acceso a la Cámara autonómica. Esta circunstancia ha generado una gran tensión a nivel nacional con cruces de declaraciones incluidos entre Pablo Iglesias o el coordinador general de IU, Antonio Maíllo.

Faltaba no obstante por definir cuál sería el papel que tendría en este reparto el parlamentario Juan Antonio Delgado que había sido elegido en las primarias de la formación como candidato a la Junta de Andalucía. El gaditano no irá finalmente ni como cabeza de lista de Jaén ni como número dos por Sevilla. Ocupará la sexta plaza por la provincia de Cádiz, un puesto que le deja fuera del Parlamento andaluz y sin ninguna visibilidad durante la campaña.

“Mi voluntad siempre fue ayudar en la candidatura de mi provincia, Cádiz, y si el primer puesto que se nos ofrece desde la coalición es el 6, pues ahí estaremos, trabajando como uno más en defensa de los gaditanos y gaditanas", subraya el exparlamentario en la información difundida por POdemos que ha celebrado su Consejo Andaluz.

Los dos puestos con visibilidad de la candidatura los ocuparán Loli Montavez, la actual coordinadora provincial de Podemos en Jaén que ganó las primarias por esta provincia que se celebraron en noviembre, y Alejandra Durán que será la número dos por Sevilla en la lista que encabezará Antonio Maíllo.