La entrega del premio del rey Felipe VI a Juanma Moreno se aplaza a después de las elecciones tras la denuncia de Adelante Andalucía

La entrega del XIX Premio Europeo Carlos V, que este año recogerá el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno Bonilla, en calidad de copresidente del Comité Europeo de las Regiones, se ha aplazado del 12 al 25 de mayo. La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha informado este jueves de esta decisión consensuada, que se toma tras la controversia generada y la denuncia presentada por el partido Adelante Andalucía ante la Junta Electoral para exigir la cancelación de la ceremonia.

"El rey Felipe VI no puede darle un premio a Moreno Bonilla a cinco días de las elecciones porque eso es un acto electoral, es un acto de campaña. La Casa Real no puede hacer campaña por ningún candidato, ni siquiera por el PP", ha afirmado el candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García.

Participación de la Casa Real

En un comunicado, la Fundación Yuste indica que ante esta petición, y a tenor de "cualquier controversia o utilización política del premio", se ha optado por el aplazamiento consensuado del acto de entrega en el monasterio de San Jerónimo de Yuste, de lo que se ha informado a la Casa de Su Majestad el Rey.

El propósito de este aplazamiento responde "a la salvaguarda del prestigio y la solvencia internacional del Premio Carlos V", que lleva entregándose más de tres décadas, así como proteger la solemnidad de la ceremonia, presidida por el Rey Felipe VI, "ante cualquier intención espuria o que enturbie el fundamento de estos galardones".

La fundación destaca que esta edición del Premio Carlos V ha recaído en una institución europea y no en ninguna figura política concreta, y precisa que, de hecho, el fallo del jurado hace referencia expresa a que, en tiempos de complejidad y polarización, el Comité de las Regiones (CDR) ha promovido el equilibrio, la escucha y la cooperación. Asimismo, se pone de manifiesto que la acción del CDR encarna la unidad en la diversidad, lo que sustenta la integración europea.

Aplazada al 25 de mayo la entrega del Premio Europeo Carlos V tras una denuncia electoral de Adelante Andalucía. / El Periódico

Europa desde los territorios

La presidencia del Comité Europeo de las Regiones para el mandato 2025-2030 recae en Kata Tütto y Juanma Moreno, dos representantes de países distintos, pertenecientes a distintas familias políticas europeas, que se unen en un mandato inspirado por los valores de la Unión. La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, anunció el fallo del premio este pasado miércoles en rueda de prensa.

Guardiola describió al organismo como una de las instituciones que mejor encarnan esa "Europa cercana, tangible y real",que durante más de tres décadas ha desempeñado una función decisiva para llevar la voz de los gobiernos locales y regionales al centro de la toma de decisiones comunitaria.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, informa del fallo del Premio Carlos V / JORGE ARMESTAR/ EUROPA PRESS

Aseguró que tanto Kata Tütto como Juanma Moreno han recibido la noticia "con muchísima satisfacción" y confirmaron su presencia en el acto previsto para el 12 de mayo. Ambos, según añadió, han remitido además un vídeo de felicitación que será difundido públicamente.

Guardiola trasladó también su reconocimiento personal a la copresidencia que ambos ejercen al frente del comité en el actual mandato, al considerar que representa una forma de liderazgo basada en "la moderación, el diálogo y la defensa de una Europa que se construye desde los territorios".