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La Feria de la Gamba de Punta Umbría anuncia los precios por plato de marisco con previsión de 80.000 visitantes

La Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría se ha presentado este jueves y deleitará a sus visitantes con gambas, langostinos, cigalas, pulpo, boquerones, chocos, adobo, chirlas, jamón y chacinas, entre otros manjares

Una de las bandejas de gambas en la presentación de la Feria de la Gamba de Punta Umbría este jueves en Huelva.

Una de las bandejas de gambas en la presentación de la Feria de la Gamba de Punta Umbría este jueves en Huelva. / El Correo

Ramón Morales

Ramón Morales

Huelva

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha presentado este jueves en la Diputación de Huelva la 30 edición de la Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón, que se celebrará del 24 al 26 de abril en la plaza Pérez Pastor del municipio onubense. Se trata de una cita ya consolidada como uno de los grandes atractivos gastronómicos y turísticos de la provincia, con la intención de reunir este año a 80.000 visitantes.

El alcalde la Punta Umbría (c) en la presentación de la Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón.

El alcalde la Punta Umbría (c) en la presentación de la Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón. / El Correo

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, junto a los concejales de Turismo y Pesca, Jimena Donoso y José Antonio González, ha dado a conocer los detalles del evento y ha subrayado la importancia de cumplir tres décadas de trayectoria. En el acto también han participado representantes de la Diputación de Huelva, Marca Huelva, la Junta de Andalucía y la Cofradía de Pescadores ‘Santo Cristo del Mar’, además de proyectarse un vídeo conmemorativo sobre la historia de la feria.

Novedades, programación y precios por plato

La feria comenzará el viernes 24 de abril a las 13.00 horas hasta las 3.00 de la madrugada; el sábado desde las 12.00 hasta las 3.00 y el domingo desde las 12.00 hasta aproximadamente las 18.30 horas. 

El recinto contará con un total de 22 stands: tres dedicados al marisco con gambas, langostinos, cigalas, patas o cuerpos y pulpo a la gallega; uno de la Cofradía de Pescadores con boquerones, chocos, adobo y chirlas; siete de bares y restaurantes locales; dos de cafeterías; cuatro de copas; dos de jamón y chacinas; dos destinados a bebidas y un stand institucional del Ayuntamiento con espacio expositivo y de promoción. 

Entre las novedades de esta edición destaca la mejora de la accesibilidad, con la incorporación de mesas bajas para personas con movilidad reducida. Se mantienen los precios populares de ediciones anteriores: 7 euros para el marisco y 6 euros para los platos elaborados a base de pescados y mariscos. Asimismo, se consolida la ubicación en la plaza Pérez Pastor de Punta Umbría, con una superficie de 2.200 metros cuadrados y una gran carpa de 90 por 25 metros, así como el formato de “tardeo” que tan buena acogida ha tenido en los últimos años. 

Programación del evento.

Programación del evento. / El Correo

Actuaciones musicales

La programación musical reunirá durante todo el fin de semana a artistas como Ana de Caro, Las Soles, Aslándticos, Menta Poleo, además de orquesta y los DJ’s Manu Fernández y BAU, junto a Cristián Guerrero, Jarampa y El Rincón de María, configurando una propuesta pensada para todos los públicos.

Solicitada la Declaración de Interés Turístico

La Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón, organizada por el Ayuntamiento de Punta Umbría, cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva, además de la colaboración de la Cofradía de Pescadores ‘Santo Cristo del Mar’. La cita, que forma parte de la celebración del Día de Punta Umbría, busca poner en valor los productos pesqueros locales y reforzar tanto al sector pesquero como al turístico.

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El Ayuntamiento ha destacado la trayectoria y el impacto de una feria ya consolidada como referente gastronómico y turístico de Andalucía, hasta el punto de haber solicitado su Declaración de Interés Turístico. Además de su atractivo culinario y musical, el evento genera una gran afluencia de visitantes y contará con un plan especial de seguridad, limpieza y tráfico para garantizar su buen desarrollo.

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