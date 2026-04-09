Jaime Ruiz, otorrino en Sevilla: "El vértigo puede ser un ictus, el reto es detectar la gravedad en las Urgencias"

El vértigo es uno de los trastornos más complejos y frecuentes en la práctica clínica. Puede obedecer a una dolencia del oído interno o, en el peor de los casos, ser la primera señal de un ictus. Esa sensación ilusoria de giro de los objetos, inestabilidad y aturdimiento, que no se considera una enfermedad, puede llegar a ser profundamente incapacitante, hasta el punto de situarse entre las causas que más bajas laborales provocan en España: entre 30.000 y 40.000 al año, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Pese a su impacto, el doctor Jaime Ruiz Clemente, jefe del servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, advierte de que sigue siendo un problema infravalorado. "Es un problema importante, puede llegar a ser el síntoma de un ictus. Aunque la realidad es que la población no es consciente de hasta qué punto puede llegar a influir en la calidad de vida de una persona", subraya en una conversación con El Correo de Andalucía.

Con el objetivo de actualizar conocimientos y mejorar la atención a los pacientes, el hospital sevillano celebra este 9 y 10 de abril las V Jornadas Multidisciplinares sobre Actualización en Vértigo, una cita que sitúa a Sevilla en el centro del debate nacional sobre esta patología. Según datos de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), ocho de cada diez españoles han sufrido al menos un episodio de vértigo a lo largo de su vida. Además, constituye la tercera causa de consulta tanto en Atención Primaria como en Otorrinolaringología.

Por su elevada presencia en las consultas, Ruiz defiende que la formación de los médicos resulta cada vez más necesaria. Durante las jornadas se celebrarán sesiones centradas en el abordaje clínico de esta patología, con la participación de más de 80 especialistas procedentes de distintas comunidades autónomas así como algunos de los profesionales más destacados de Portugal. El objetivo principal del encuentro es reforzar la capacitación de los médicos que trabajan en Atención Primaria y en los servicios de Urgencias, donde recae la primera responsabilidad de valorar la gravedad que puede esconderse tras un episodio de vértigo.

Como explica el facultativo, dos personas pueden llegar a consulta con síntomas muy similares y, sin embargo, padecer enfermedades completamente distintas. "Ese es el reto que tienen los médicos de Atención Primaria y de Urgencias: distinguir las causas benignas o menos graves de las potencialmente graves. En un primer momento, eso es más importante que realizar un diagnóstico definitivo", sostiene el especialista, que insiste en la dificultad de esa primera evaluación.

En los centros de salud, los episodios de vértigo se atienden casi a diario. La mayoría responde a causas benignas, pero también hay casos en los que detrás de ese síntoma se esconde una enfermedad grave. Para discriminar unos de otros, el otorrino destaca la utilidad de determinadas exploraciones clínicas, entre ellas el conocido protocolo HINTS, una herramienta que, en las primeras horas, puede resultar “más eficaz que el TAC o la resonancia”. Se trata de tres pruebas sencillas, realizables en apenas cinco minutos. "Las pueden hacer médicos de distintas especialidades, por eso hemos invitado a profesionales de áreas que van desde la Neurología y las Urgencias hasta la Fisioterapia y la Rehabilitación", explica.

La IA para agilizar el diagnóstico

Una de las novedades de esta edición será el protagonismo de la inteligencia artificial, ya no como una promesa futura, sino como una herramienta del presente en fase de desarrollo y aplicación clínica. "La inteligencia artificial permite avanzar hacia un diagnóstico más preciso y una atención más personalizada, ayudando a los profesionales en la toma de decisiones y reduciendo los tiempos diagnósticos", destaca.

Entre sus posibles usos, la IA puede facilitar el diagnóstico diferencial mediante algoritmos clínicos, mejorar el análisis de pruebas como el estudio del movimiento ocular -capaz de detectar alteraciones imperceptibles para el ojo humano- y contribuir a planificar de forma personalizada las maniobras terapéuticas y la rehabilitación vestibular. También abre la puerta a simular el comportamiento del oído interno y a realizar un seguimiento más preciso de la evolución de cada paciente.

“En Andalucía no hay ningún hospital público con rehabilitación para el vértigo”

Junto a la inteligencia artificial, las jornadas incluirán talleres prácticos, charlas y testimonios de pacientes. Uno de los asuntos que centrará el debate será la rehabilitación vestibular, un tratamiento específico para personas con vértigo, pero también útil en otros trastornos del equilibrio.

Ruiz lanza aquí una reivindicación clara: "En Andalucía no hay ningún hospital público con una unidad de rehabilitación vestibular para el vértigo y el paciente se ve obligado a costear de forma privada su tratamiento". A su juicio, sería necesario que la sanidad pública tomara conciencia de la dimensión del problema y favoreciera la creación de estas unidades. "Mejorarían mucho la calidad de vida de estos pacientes, porque los tratamientos con medicación no son efectivos", añade.

Este tipo de rehabilitación se emplea, por ejemplo, en personas con vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB), el cuadro más frecuente. "Es muy habitual. Son episodios de vértigo de apenas unos segundos, sobre todo al adoptar determinadas posturas, como girar la cabeza en la cama o al incorporarse. Es un problema del oído interno y se podría manejar perfectamente en Atención Primaria, porque la solución no es la medicación, sino maniobras de rehabilitación", señala.

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Precisamente, esa es una de las metas de los especialistas reunidos en Sevilla: que los casos más comunes puedan resolverse desde la Atención Primaria, sin demoras innecesarias ni derivaciones evitables. "Eso mejoraría mucho la calidad de vida del paciente, evitaría desplazamientos y le ahorraría un peregrinaje por distintas especialidades sin dar con lo que realmente le ocurre", concluye el doctor Ruiz.