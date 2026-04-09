La Junta de Andalucía se compromete a pagar más por las plazas gratis en 2027 y las escuelas infantiles exigen que la subida sea inmediata

Las escuelas infantiles y la Consejería de Educación han acercado posiciones con relación a la actualización del precio de la plaza, a pesar de que el conflicto todavía sigue abierto. Tras la reunión de este jueves mantenida entre las asociaciones y patronales y el viceconsejero de Educación, Pablo Quesada, el Gobierno de Juanma Moreno se ha comprometido a "analizar el coste real de la plaza una vez finalizado el proceso de escolarización" el próximo 31 de abril, según el comunicado que han emitido todas las asociaciones implicadas. Por lo tanto, las escuelas aseguran que la Junta tomará como referencia los datos del procedimiento de admisión del mes de abril, que ya incorpora la gratuidad para los tramos de uno y dos años, una vez consolidado dicho avance en el sistema. Así, la Junta de Andalucía se ofrecería a pagar más por las plazas gratis en 2027 a pesar de que las escuelas infantiles exigen que la subida sea inmediata.

Por el momento, la Junta ha querido retrasar un posible aumento del precio de la plaza una vez finalice el proceso de matriculación, el 30 de abril. Así, la Consejería de Educación podrá analizar cuántos niños se matricularán de cara al próximo curso, calculando la inversión que deberá hacer teniendo en cuenta la gratuidad de 1 a 2 años. Por lo que se prevé que se aplace la decisión de cambiar el modelo de financiación de las escuelas adheridas su programa de ayudas para después de las elecciones autonómicas, que están convocadas el próximo 17 de mayo.

El pasado 25 de marzo se aprobó el decreto de la gratuidad de las guarderías para los niños de 1 a 2 años ampliándose una medida que se estrenaba este curso en el tramo de 2 a 3 años. Con la aprobación de este decreto, la Junta calculó un aumento de su inversión en los presupuestos de la Administración que no estaban previstos: 10,3 millones de euros para el último trimestre de este año y en otros 28,9 millones de euros para los seis meses del curso de 1 año en 2027. El coste total de esta medida, por tanto, será de 39,3 millones de euros. Estos números se calcularon teniendo en cuenta que, el próximo curso, la plaza seguiría costando 240,53€, el mismo precio desde 2020 y el motivo por el cual se ha desatado un conflicto entre las escuelas infantiles y la Junta.

Durante el encuentro mantenido esta mañana, el sector del primer ciclo de Infantil ha trasladado al viceconsejero la petición que les llevó a manifestarse en la puerta del Parlamento andaluz hace tan solo 15 días: la urgencia de actualizar el precio público de la plaza ante la "situación límite" de los centros. En el comunicado, firmado por las principales organizaciones representativas del primer ciclo de Infantil en Andalucía -CECE, ACADE, Coordinadora de Escuelas Infantiles, Escuelas Infantiles Unidas, ACES y Escuelas Católicas-, aseguran que el consejero ha manifestado su compromiso de "avanzar hacia un modelo que incorpore un mecanismo de actualización permanente del precio a través de la Ley de Presupuestos de 2027"

No obstante, todas las organizaciones presentes han trasladado de forma unánime la "necesidad imperiosa" de abordar una actualización del precio público para el curso 2026/2027, teniendo en cuenta que este permanece congelado desde el año 2020. Tal como ha podido saber este periódico durante estas últimas semanas, el colectivo de propietarios de escuelas infantiles alertan de que muchos negocios "no podrían soportar" un curso más sin ver un aumento de la plaza. Tanto es así que las escuelas infantiles sostienen que más allá de completar la oferta de sus plazas, con este precio -que actualmente es de 240,53€- es difícil mantener la viabilidad de sus negocios.

El sector ha expuesto la "situación de creciente asfixia económica" que atraviesan los centros, derivada del incremento sostenido de los costes salariales, así como del encarecimiento generalizado de suministros y servicios esenciales para la adecuada prestación del servicio educativo. Es decir, el incremento de factores como el SMI, del IPC, alimentación y otros gastos como la luz y el agua.

Pese a la "ausencia de una respuesta concreta a esta demanda inmediata", tal como vienen diciendo desde que estalló el choque entre el sector y la Junta, las organizaciones mantienen la expectativa de que el Gobierno andaluz adopte una "posición sensible" ante la situación del sector y articule medidas que "garanticen la viabilidad de los centros" para el curso 2026/2027 así como la sostenibilidad del modelo que ha permitido alcanzar altos niveles de escolarización en esta etapa. Por ello, las organizaciones firmantes reiteran su disposición al diálogo, sin perjuicio de otras medidas que se puedan adoptar.