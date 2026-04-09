María Jesús Montero advierte de posibles cambios en el orden de las listas del PSOE tras la crisis en Cádiz

Tras varios días de tensión y pulsos internos, el PSOE andaluz cerró el pasado jueves los complejos acuerdos para determinar los seis primeros puestos de las listas de siete de las ocho provincias. En algunos casos, como Sevilla, Málaga o Huelva, las dificultades fueron menores. En otras, como Córdoba o Almería, el tono de la crisis fue mucho más elevado. Pero dónde realmente todo estalló, como viene siendo casi una tradición en el PSOE andaluz fue en el caso de Cádiz. La lista elevada por la agrupación provincial, en contra del criterio de la dirección regional, ha situado a Juan Cornejo Ramírez como número uno, a Rocío Arrabal de dos, y Fernando López Gil, la persona de máxima confianza de María Jesús Montero como tercero.

"Hasta el viernes no termina el proceso de elaboración de listas. Eso hay que respetarlo. Ha sido el momento de las agrupaciones y llega ahora el turno del regional y del federal. Hasta que no termine no se puede dar por concluido. Han sido consensuadas con la dirección regional, y sólamente alguna puede sufrir alguna modificación en el orden de las personas que se lo componen, algo menor pero en general ha sido consensuada", explicó la candidata socialista en una atención a medios en Málaga. No mencionó directamente a Cádiz, pero sus palabras reflejan que el pulso sigue abierto y que hasta el viernes puede irrumpir el regional.

En el resto de candidaturas provinciales los pulsos más tensos como los de Córdoba o Almería se han resuelto aunque dejando en el camino a parlamentarias como Isabel Ambrosio y secretarios generales provinciales como Rafí Crespín en Córdoba o Pedro Fernández en Granada que se han quedado fuera de la candidatura.

Montero admitió que esta situación ha podido generar "malestar" en algunas agrupaciones, una circunstancia que valoró como "lógica", dado que ha habido compañeros que se han podido quedar fuera de las posiciones de salida.

La Comisión Regional de Listas tiene pendiente emitir dictamen sobre estas candidaturas que elevará al Comité Director, máximo órgano del PSOE-A entre congresos, que se reunirá este viernes, 10 de abril, en Cádiz para su aprobación, mientras que la ratificación definitiva correrá a cargo de la Comisión Federal de Listas. El plazo máximo para la formalización es el lunes de acuerdo con la normativa electoral.

La "normalidad democrática"

En cualquier caso, la secretaria general del PSOE andaluz trata ya de dejar atrás el choque interno que ha supuesto la elaboración de las listas que ha tratado de encuadrar en un marco de "normalidad democrática". "Tenemos muchas personas capacitadas, con talento para poder ocupar esas posiciones y, sobre todo, tiene mucha gente con ganas que quiere desarrollar en los próximos años ese trabajo en el Parlamento de Andalucía".

"Hemos conformado un equipo regional con los equilibrios que siempre hay que hacer. Estoy muy satisfecha y felicito a esta organización que siempre da lo mejor de sí mismo. No es importante para nosotros la persona con nombres y apellidos. Somos un equipo y lo vamos a dar todo para que haya un cambio con la candidatura que represento y con la perspectiva de ganar".